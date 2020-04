HOT AND DARING! Bold love scenes nina Rhen Escano at Cindy Miranda, trending sa iFlix!

ADVERTISING

NAAALALA NIYO BA ang peak ng mga sexy movies noong dekada 90’s at early 2000’s? Kung ngayon ay puro hugot o romcom movies ang pinipilahan ng mga Pinoy, noon ay mga sexy films na pinagbibidahan ng sexiest Pinays sa showbiz ang sinusuportahan ng kalalakihan. Natigil lamang ito nang pagbawalan ng isang malaking cinema chain ang pagpapalabas ng R-18+ movies.

Isa ang Viva Films sa madalas magpakilala ng mga sexy actresses. Karamihan sa kanila ay nag-umpisa sa showbiz bilang teen stars o mga pa-tweetums ang pagpasok sa showbiz. Para mas umangat ang karera ay pumayag sila na magpakita ng laman at most of the time ay nagpe-pay of naman ito. Ilan sa mga sikat na sexy stars ng Viva noon ay sina Joyce Jimenez (the original ‘Pantasya ng Bayan’), Rica Peralejo, Maui Taylor, Katya Santos, Andrea del Rosario at ang iba pang miyembro ng Viva Hot Babes.

Tila binabalik ng Viva Films ang mga sexy movies na ito sa pamamagitan ng lesbian-themed psychological thriller ‘Adan’ na mula sa panulat ni Yam Laranas at direksyon ni Romano Perez Jr. Pinagbibidahan ito ng dating Kapuso teen actress turned Kapamilya na si Rhen Escano at Beauty Queen turned Actress na si Cindy Miranda.

Ipinalabas ang ‘Adan’ noong November 2019. Sadly, na-pull out ito agad sa mga sinehan. Either nahihiyang manood ang mga curious o ‘di kaya’y hindi nila alam na may pelikula palang ganito. Kuwento ito ng isang babaeng taga-barrio na kinukulong ng kanyang ama. Hihingi ito ng saklolo sa kanyang matalik na kaibigan na may lihim na pagtingin sa kanya. Isang trahedya ang magaganap at dito mapapatunayan ang tatag ng kanilang pagmamahal sa isa’t isa. Dito rin sila mamumulat pagdating sa lovemaking.

Ang good news ay mapapanood ang pelikulang ‘Adan’ sa iflix ng libre. Yes, for free! Ito ang rason kung bakit marami ang naloka dahil hindi nila inaasahan na ang innocent-faced na si Rhen at ang morena beauty queen na si Cindy ay mapapapayag sa mga maseselang eksena na ginawa nila.

Gaano nga ba ka-daring ang pelikula nila? Maliban sa pagpapakita ng hubog ng kanilang katawan ay may parte pa na pinapasaya nila ang isa’t isa. May hawakan, may halikan at may… patayan..

Matapang ang dalawang aktres sa pagpayag sa paggawa ng pelikulang ito. Shocking! Intriguing! What a killer!

Kung naghahanap kayo ng pelikulang bubuhay sa inyong dugo, curiosity at ahem.. pagkababae o pagkalalaki, panoorin na ang ‘Adan’ sa iflix ng libre! Go na!