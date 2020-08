‘Honeymooners’ Richard Gutierrez and Sarah Lahbati, tinodo ang pagpapakita ng pagmamahal sa isa’t isa

ADVERTISING

FOR BETTER and for worse, hot pa rin ang mag-asawang Richard Gutierrez at Sarah Lahbati.

2020 was a challenging yet fruitful year for the couple. Una, na-postponed ang supposed engrandeng wedding ng dalawa na matagal-tagal din hinintay ng family, friends and supporters nila. Dahil sa tindi ng kanilang pagmamahal sa isa’t isa ay tinuloy na nila ang kanilang pag-iisang dibdib sa pamamagitan ng isang civil wedding noong March 14 na ikinatuwa ng mga taong tunay na nagmamahal sa kanila.

Hindi rin biro ang pinagdaanan nina Richard at Sarah. Nag-umpisa ang kanilang love story noong parehong nasa Kapuso Network pa ang dalawa. Ang noo’y Primetime King ng Siyete at kakapanalo lang ng Starstruck 5 Ultimate Female Survivor ay nagtambal sa teleseryeng ‘Makapiling Kang Muli’. Hindi man sila ang nagkaroon ng happy ending sa nasabing teleserye (si Carla Abellana ang main female lead noon); in real-life naman ay sila talaga ang nagkadebelopan.

Before you knew it, bida na ang dalawa sa sexy movie na ‘Seduction’. Nawala si Sarah sa limelight at umuwi muna sa Switzerland. After a year of silence ay ibinunyag nito na siya ay isa nang ganap na ina with the cutie Zion na ngayon ay 7 years old na. How fast time flies!

After five years ay nagsilang muli ng Baby Boy si Sarah named Kai na ngayon naman ay two years old na.

Nandyan din ang mga career challenges na pinagdaanan ng dalawa individually. Last year ay nagsesettle na ang mga bagay-bagay at time for them na talaga to tie the knot.

Bongga dapat ang wedding celebration ng dalawa na hinuhulaan noon na magiging ‘Wedding of the Year’. Well, sila pa rin ang may hawak ng titulo na ‘yan lalo na sa dami ng pinagdaanan nila, huh!

A few days ago ay natuloy na rin ang honeymoon ng dalawa sa isang private resort sa Batangas (dahil hindi pa talaga safe na lumipad sa ibang bansa – safety first for the sake of the kids!). Talagang feel na feel mo na ‘honeymooners’ ang dalawa sa dami ng kanilang sweet and sexy photos. Napakagwapo. Napakaganda. Napakasexy! Couple Goals talaga!

“With you time stands still my love” caption ni Richard sa kanyang Instagram account habang hinahalikan ang magagandang labi ni Sarah. Ang tamis naman po!

Sa sobrang glamorous ng shots ng dalawa ay mapapa-wish ka na lang ng ‘sana all’. They’re really perfect for each other!

Congratulations, Richard and Sarah! Stay Happy and in Love! Keep the fire burning!