‘WE’RE ONE NA’: Honeymoon nina Sarah Geronimo at Matteo Guidicelli, natuloy na sa wakas!

SA TAGAL nang hinintay, sa wakas ay natupad at natuloy na rin ang inaasam-asam na Honeymoon ng 2020’s biggest newly-married couple na sina Matteo Guidicelli at Sarah Geronimo!

Matatandaan na naging usap-usapan sa showbizlandia ang ‘biglaang’ pagpapakasal ng long-term couple dahil na rin sa samu’t saring personal issues. Ikinasal ang dalawa noong February 20, 2020. Pagkatapos mag-isang dibdib nina Matteo at Sarah (o AshMatt para sa kanilang mga tagahanga) ay biglang na-implement naman ang Enhanced Community Quarantine o ECQ na sanhi ng paglobo ng Covid-19 cases sa bansa at sa buong mundo.

Dahil dito, hindi na nakalabas at nakapagtravel ang mag-asawa. Matteo in a way updated us with his YouTube channel at ramdam na ramdam namin ang happiness and contentment sa mga social media updates. Akala nga ng ilan ay silang dalawa na ang may ‘gender reveal’ sa isang Kitchen Takeover vlog ni Matteo.

Today ay officially 32 years old na si Sarah Geronimo-Guidicelli. Noong July 23 ay natuloy na rin ang long-delayed yet highly anticipated honeymoon trip ng lovebirds with Dra. Vicki Belo, Dr. Hayden Kho at ang napakakyut na si Scarlet Snow.

Bilang sorpresa sa dalawang Belo Celebrity Endorsers ay nagregalo ng isang strawberry-flavored birthday cake sina Dra. Vicki at Doc Hayden. Nakatanggap din ito ng iba’t ibang birthday cakes from her endorsements. Tamis!

Maliban sa kanilang bakasyon at ina-anticipate na romantic moments, tingin namin ay nararapat lang talaga na magliwaliw muna sina Matteo at Sarah lalo na’t maraming napagdaanan ang dalawa habang sila’y magdyowa pa lamang. Its about time na sarili naman nila ang kanilang isipin.

Sa kanyang Instagram account ay nag-share ng napakatamis na tree planting photo ng mga Guidicelli’s with the following caption:

Me: “Will you plant one tree each?”

Matt: “No. Together na lang kami, doc. We’re one na e.”

LOVE LOVE LOVE! Sino ba naman ang hindi kikiligin sa pagtatanim ng dalawang ito na finally ay free na sila to express their love and desire for each other? Ang sarap mainlab! Napapasayaw at napapakanta tuloy kami ng ‘Kilomentro’ with the line ‘Gagawin ko ang lahat upang sa huli, sa huli, sa huli ay tayo’. KAYO NA TALAGA ASHMATT! Stay in love and make babies!

Have a blast, Matteo and Sarah! Baka naman soon ay matupad na ang inaasahan namin na ‘gender reveal’ vlog, ha? We’re all looking forward to that!