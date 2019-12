HINDI PAPATINAG SA HOLLYWOOD FILMS: Angelica Panganiban at Bea Alonzo, ‘Unbreakable’ box-office stars pa rin!

ADVERTISING

TWO WEEKS and still going strong ang pelikulang ‘Unbreakable’ ng dalawa sa Movie Queens ng ating henerasyon na sina Angelica Panganiban at Bea Alonzo with Ian Veneracion and Richard Gutierrez as their leading men.

Sa buwan ng Nobyembre ay tila ‘struggle is real’ para sa mga Pinoy films na ipinalabas. Ang ‘The Annulment’ nina Joem Bascon at Lovi Poe ang medyo nakaabante habang karamihan sa mga kasabayang pelikulang ipinalabas last month ay nasuwertehan na kung nakapag-three days sa mga sinehan.

Iba naman kasi talaga ang power nina Angelica at Bea sa moviegoers. Considered na ‘movie event’ ang mga pelikulang nilalabasan nila. Marami rin ang curious kung sino nga ba ang mas magaling sa pag-arte sa kanilang dalawa? Magsasapawan ba sila at hindi hahayaan ang kasamahan na umangat sa mga eksena? Viable leading man pa rin ba si Richard Gutierrez? Interesado pa ba ang Filipino audience sa heavy drama films na trend noong 80’s sa kapanahunan nina Nora, Vilma, Shawie at Maricel?

In fairness, hindi nagsapawan sa mga eksena sina Angelica at Bea. Nagbibigayan sila at ramdam moa ng respeto nila sa isa’t isa. Kung papanoorin ang mga interviews nila for the promotion of this movie, kita mo ang genuine friendship nila, which I think is a big factor kung bakit sila napa-oo sa proyektong ito. Balita ko nga ay sa pagmamadali nila na i-shoot ang mga eksena sa movie ay nagkasakit na ang dalawang dalaga sa paglalagare in shooting more scenes and promoting the film. Umabot na sa puntong naospital si Angelica at si Bea naman ay napaos. Push lang ang mga mamie!

Richard Gutierrez is still an effective leading man. Marami pa rin sa audience ang napatili sa mga eksena niya lalo na sa mga topless scenes nito sa beach. Matutuloy pa kaya ang reunion movie nila supposedly ni Angel Locsin na mas identified na ka-loveteam niya noong pareho pa silang nasa Kapuso network? Hindi ba’t with Angelica din yun? Napalitan ba si Angel? Naku!

Ian Veneracion had lesser scenes, pero markadong-markado ito. Maiinlab ka talaga sa katulad niya na ideal man – good provider na grounded at hopeless romantic. Tamis!

As of writing ay pinipilahan pa rin sa mga sinehan ang ‘Unbreakable’ at tatawid na nga on its third week starting tomorrow. Iba pa rin talaga ang box-office draw ng Kapamilya homegrown leading ladies na sina Angelica at Bea!

Congrats mga mamie!