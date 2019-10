HINDI LANG PANGROMANSA: Dennis Trillo at Jennylyn Mercado, may concert na!

BONGGA ang real life na magkarelasyon na sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado dahil ang kanilang music collaboration sa YouTube na sa simula ay just for fun lang ng dalawa para sa kanilang mga loyal fans, supporters and followers ay maisasakatuparan na nila para sa kanila ang first major show as singer-performer in February 2020.

Super hit naman kasi ang collaboration ng dalawa na inayunan ng kanilang mga fans na madami ang nag-request kung pwede na magkaroon sila ng compilation of songs for an album o di kaya’y magkaroon ng live show or concert.

Not a bad idea kaya heto at dapat abangan na ng kanilang mga fans ang first ever concert ng dalawa together na mangyayari a day after Valentine’s Day (Feb. 15, 2020) sa New Frontier Theater sa Araneta Center in Cubao, Quezon City.

The show entitled Co-Love Live na handog ng dalawa sa kanilang mga DenJen fans and supporters.

Sa ngayon, wala pa inilalabas na list of guests sa show ng dalawa kaya sa mga fans nina Dennis at Jennylyn, start na mag-ipon para sure na makakanood kayo.

For the meantime, si Jennylyn naman ay busy sa kanyang new teleserye na adaption ng hot KDrama na “Descendants of the Sun” kasama si Dingdong Dantes while si Dennis naman ay abala sa promotion ng kanyang horror movie na HellCome Home kasama si Beauty Gonzales na mapapanood na simula bukas, October 30 sa mga sinehan nationwide.