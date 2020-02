Highest grossing film ng Taiwan na ‘More Than Blue’ magpapaibig at magpapaiiyak sa Pinoy fans

ADVERTISING

Ang More Than Blue ay remake ng isang South Korean film na may parehong title na ni-release noong 2009. Unang lumabas ang pelikula sa Taiwan noong November 2018 at sa unang tatlong araw ay tumabo agad ito ng NT$32 million.

Nine days mula nang ipalabas ang pelikula, nalagpasan na ng More Than Blue ang NT$100 million mark, at tinalo ang box office record ng hit Taiwanese movie na “Our Times” na lumagpas sa NT$100 million mark sa loob ng 10 araw.

Sa 11th day ng release nito ay umabot na sa NT$135 million ang kinita ng pelikula, at officially ay naging highest-grossing Taiwanese film of 2018.

Maganda din ang pagtanggap na nakuha ng More Than Blue sa 23rd Busan International Film Festival na ginanap noong October 2018. Sold out sa loob ng limang minuto ang 5,000 tickets ng pelikula sa festival, at nanalo si Jasper Liu at Ivy Chen ng “Face of Asia” award.

ADVERTISING

Ang main cast ng pelikula na si Jasper Liu at Ivy Chen ay parehong mga in-demand stars sa Taiwan. Ang 33-year-old na si Jasper Liu ay nagsimula bilang isang model bago siya sumabak sa acting noong 2011. Simula noon, naging isa na siya sa mga prominent actors sa Taiwan. At noong August 12, araw ng kanyang kaarawan, nag-release si Jasper ng full version ng theme song ng More Than Blue entitled A Kind of Sorrow, na naging marka ng kanyang debut bilang solo singer.

Nagsimula ang career ni Ivy Chen noong 2002, nang lumabas siya sa maraming commercials at music videos. Noong 2010, natanggap niya ang kanyang kauna-unahang Best Actress award sa 12th Taipei Awards para sa kanyang performance sa romantic comedy film na Hear Me.

Simula noon ay nakatanggap pa siya ng mga nominasyon para sa kanyang pagganap sa iba’t ibang pelikula.

Sa More Than Blue sina Jasper Liu at Ivy Chen ay may perfect chemistry kaya mas naging heartwarming at heartbreaking ang pelikula.

Palabas na ang More Than Blue sa lahat ng SM cinemas simula February 26. Mula ito sa Viva International Pictures.