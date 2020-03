Heart Evangelista, nag-sorry sa ‘insensitive’ tweets

ADVERTISING

NAGING usap-usapan sa social media ngayong araw ang Kapuso actress/socialite na si Heart Evangelista dahil sa ilang ‘insensitive’ tweets nito na ikinagalit ng ilang netizens.

Nag-umpisa ang lahat sa isang tweet ni Heart kung saan ishinare niya ang isang GMA News report tungkol sa isang bone cancer patient named Cynthia Espiritu na naglakad pa mula Masinag hanggang Marcos Highway para lang makapunta sa PGH para sa kanyang regular checkup.

Sa kanyang ngayo’y deleted tweet, sambit ni Heart: “Dearest Cynthia, thank you for inspiring others to smile and stay positive. God bless you and your friend.”

Triggered agad ang ilang netizens na sa tingin nila’y napaka-entitled tweet ni Heart na para sa kanila, parang gino-glorify ng aktres ang paghihirap ng ordinaryong Pilipino na hindi kaya pumirmi sa kanilang bahay dahil sa trabaho o sa health concerns na kinakailangan pa nila makipagsapalaran sa labas kahit na alam nila na may kaakibat itong risk sa health and safety.

Pahabol ni Heart:

“I’m saying so many people are complaining at home while Cynthia is still trying to be very positive.

“Why are you hating so much? Guys, stop hating. Ang sama na ng mga nangyayari. Let’s try to lift each other.”

Sa ngayon ay deleted na ang mga nasabing tweets at humingi na ito ng paumanhin sa mga taong na-offend sa kanyang tweets.

“I deleted all my previous tweets. I understand the hate. I should have elaborated on my sentiments more. I am sorry. So sorry…

“You may not see my heart and that’s okay. So, I just wanna say, I am truly sorry if I offended ‘you.’

“So sorry, I really am :( This is driving me crazy. :( I am so sorry.”

May ilang netizens na pinatawad na si Heart at pinayuhan ito na mas maging sensitibo sa mga ganitong bahay lalo na’t karamihan sa kanyang followers ay masa. Sa katunayan, isa siya sa mga ‘elite’ celebrities natin na minahal ng masa simula pa noong nag-umpisa ito sa showbiz bilang teen actress sa G-Mik hanggang sa ngayon na nasa Kapuso network na siya.

Ilang araw na rin pinag-uusapan ang pagiging ‘privileged’ ni Heart. Nag-umpisa ito nang gumawa siya ng ‘fashionable mask’ na gawa sa imported materials hanggang sa kanyang ‘LDR’ post. Para sa ilang tao, ito’y fun and entertaining habang ang ilan naman ay offended dahil mas naisasalamin ang special rights ng ilang kababayan natin sa ganitong klaseng sitwasyon.

Ilan sa mga celebrities na na-call out in the recent days ay sina Lea Salonga, Iza Calzado at Vanessa Hudgens.