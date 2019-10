HEART-BEAT KILIG: Dennis Trillo, bagong drumming teacher ni Jennylyn Mercado!

ADVERTISING

HABANG tumatagal ay lalong tumitibay ang relasyon ng Kapuso stars na sina Dennis Trillo at Jennylyn Mercado. Napapadalas ang pag-upload ng Hot Momma ng mga videos sa kanyang YouTube channel after the success of her romance-comedy series with Gabby Concepcion and Solenn Heussaff. May ilan na silang ‘CoLove’ videos ang magdyowa at ngayon naman ay may pa-kilig na ‘drumming tutorial’ si Dennis kay Jennylyn. Kay Tamis!

Last week din ay may video ang dalawa na kuha naman sa kanilang Thailand trip. Mukhang sinusulit ng dalawa ang kanilang time-off sa paggawa ng teleserye.

Pagdating sa big screen naman ay mapapanood natin si Dennis this coming October 30 sa horror film ng Star Cinema na ‘Hellcome Home’ habang si Jennylyn ay nagbabalik sa MMFF with a movie with Coco Martin and Ai Ai delas Alas. Stay in love, DenJen!