HARI NG SABLAY: Jak Roberto, puro prank videos lang ba ang gustong gawin?

ADVERTISING

MAHIGIT dalawang milyon na ang subscribers ng Kapuso hunk actor na si Jak Roberto, na boyfriend ng isa sa pinaka-talented homegrown artists ng GMA-7 na si Barbie Forteza at kapatid ng rising star na si Sanya Lopez.

Walang regular TV show ngayon si Jak kaya nabigyan niya ng pansin ang kanyang sariling YouTube channel na noong una’y nakakaaliw pa ang mga prank videos na ginagawa niya. Minsan, ang biktima ay ang kapatid na si Sanya. Lately ay madalas na ang girlfriend na si Barbie Forteza ang kanyang tinatarget.

ADVERTISING

Okay lang naman na paminsan-minsan ay mag-upload ng prank videos, pero parang wala na bang bago?

Ang latest video upload ni Jak ay ang pag-prank kay Barbie Forteza na kunwari ay makikipagbreak na ito sa dalaga dahil sa napakababaw na dahilan. Busy ang kanyang girlfriend sa locked-in taping ng primetime show na ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Biday’ na required lahat ng cast, staff and crew na manirahan sa iisang lugar for at least two weeks para dire-diretso ang taping under the new normal health and safetey protocols.

Halata na scripted ang kunwariang ‘confrontation’ nila with ring light, camera and all. Marami ang naalarma na fans ng JakBie dahil sa mapaninlang na thumbnail nito na parang umiiyak si Jak na kung hindi mo papanoorin ang clickbait title and thumbnail nito ay aakalain mo na hiwalay na talaga sila.

ADVERTISING

In the past ay pinagtripan din nito ang girlfriend sa kanyang birthday dalawang buwan na ang nakakaraan na pinaiyak niya si Barbie. May pagkakataon din na ang

kapatid na si Sanya naman ang dineadma niya sa bahay pero binigyan niya ito ng pagkakataon na bumawi.

Kung si girlfriend na si Barbie ay kumakayod sa ngaragang taping para sa ‘Anak ni Waray vs. Anak ni Biday’ na malapit na muling mapanood ang fresh episodes sa primetime at ang kapatid na si Sanya naman ay kumpirmadong kapalit ni Marian Rivera sa ‘First Yaya’ at mukhang may bagong proyekto rin na gagawin under TBA Studios, paggawa lang ba ng prank videos ang kayang gawin ni Jak?

Siguro ay dapat na maging wake up call kay Jak ang baklash ng kanyang prank videos. Marami naman puwedeng gawin na content sa kanyang vlog na hindi limitado sa

pag-prank ng pare-pareho naman ang binibiktima. Puwede rin mag-online acting workshop para mas maging busy siya in the future with TV and movie projects like his dyowa and his younger sister. ‘Yun na!