HAPPY ENDING FOR ARMAINE: Arjo Atayde at Maine Mendoza, ikakasal ngayong 2020?

SA KABILA ng mga bashing sa kanilang pagmamahalan sa simula, nalagpasan din nina Arjo Atayde at Maine Mendoza ang mga tangkang pagbubuwag sa kanilang relasyon ng mga “nega” sa pagmamahalan nila.

Sa katunayan, nakaka-happy lang dahil sa kabila ng illogical reason ng mga fans at supporters nila na ayaw sa kanilang pag-ibig ay naka-one year na rin pala ang ArMaine.

Sa recent posting sa social media ni Arjo ng kanyang sexy na naka-topless photo, naging hot topic at trending kaagad ito at naging viral online.

Ito ang pinaguusapan na sexy photo ni Arjo Atayde na gusto ipa-delete ng girlfriend niya na si Maine na napangiti nalang ako sa “selos” mode ng dalaga sa boyfie.

Sa taong 2019, ang balita na kumalat ay nagpaplano na rin pala sina Arjo at Maine ng kanilang future.

Kasalan in 2020? Why not.

Pero malabo mangyari ito sa side ng dalaga dahil may mga kapatid pa siya na mauuna magpakasal sa kanya. Bawal ang sukob. Kaya para sa kasalan, siguro two more years pa ang palilipasin nina Arjo at Maine para ang kasal ay maging makatotohanan na.

For now, work mode muna sina Arjo at Maine. The wedding can wait. Ang mahalaga, happy sila sa pagmamahalan nila sa isa’t isa.

Si Arjo, ongoing ang streaming ng kanyang Bagman S2 sa IWant na pumapalo sa dami ng views at may new serye ngayong 2020 and a movie na niluluto niya na siya ang magpo-produced, susulat at baka mag-direk na rin.