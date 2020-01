HAPPILY SINGLE: Yayo Aguila, mas gustong magtrabaho kaysa atupagin ang love life

By

SA ISANG social media posting na magkasama sina Yayo Aguila at ex-husband niya na si William Martinez, nagreact ang aktres nang itanong ko sa nag-post kung nagkabalikan ang real life “loveteam” ng dalawa.

Nagreact ang aktres sa tanong namin na sagot niya sa reaction namin ay: ”Hindi.”

Isang showbiz event yun. Parang premiere night yata ng isang pelikula na nagkasabay sila at nakunan ng litrato.

Almost a decade (10 years) na sina Yayo at William hiwalay . May kanya-kanya na silang mga buhay.

Si Yayo, mula nang magkahiwalayn sila ng mister, hindi na yata natutong tumibok ang puso. Parang wala na lalaki ang pumuno sa puwang na naiwanan ng dating mister.

Walang boyfie ang aktres. Wala naman siya balak na magkaroon kung may aali-aligid man.

“Ayaw ko,” sabi ni Yayo. Mas type niya mag-concentrate sa trabaho niya bilang artista kaysa mag-boyfriend.

Kuwento ng niya na kasama sa nightly prayers niya na huwag na siya bigyan ng lovelife. Happy na siya sa current estado niya na loveless.

“Sa prayers ko gabi-gabi, sabi ko, Lord okay lang. Pero yong trabaho honestly ikamamatay ko yun,” pahayag ng aktres.

Dagdag niya na sanay na siya na walang kapartner matapos sila maghiwalay ng mister na si William.

Paniwala ni Yayo: “Para sa akin habang kaya ko pang magpuyat, mag-memorize ng lines, kaya pang umarte, mas gusto kong magkatrabaho. Kung bibigyan ako ng love life, why not? Pero bonus na lang ‘yon, kung wala eh di okay lang,” pagkukuwento niya.

Pero magkaibigan pa rin sila ni William kahit tinutukso sila ng kapwa nila artista at mga personal friends nila.

Zero na ang feelings niya kay William. “Wala na talaga. As in friends na lang talaga.

Sa 25 years nila as husband and wife ay may apat silang mga anak na sa current arrangement nila ng dating mister ay okey na sila sa napagkasunduang set-up.