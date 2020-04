HABANG NAKA-QUARANTINE! SB19 bumuo ng bagong kanta para sa fans na apektado ng COVID-19 crisis

SIGURADONG nami-miss na ng kanilang avid followers and fans ang P-Pop group na SB19 lalo na ngayong hindi sila visible sa mga shows dahil sa COVID-19 pandemic. Sa MYX na lang namin nakikita ang grupo kapag ipinapalabas ang MTV ng kanilang latest single na Alab.

Pero kahit naka-quarantine ang limang lalaking member ng SB19 sa kanilang headquarter ay gumawa pa rin sila ng kanta para magbigay ng pag-asa sa kanilang fans all over the world na apektado ng COVID-19 crisis.

Sa Instagram account ng SB19 ay ini-announce nilang magre-release sila ng bagong kanta titled “ikako (ikaw at ako)” na ginawa ng lider ng grupo na si Sejun.

Post ng SB19: “Hi A’TIN! Kamusta po kayo? We know how you are fighting well during these tough times. To give you a simple gift of hope and cheer you up, SB19 brings you a surprise song, ‘ikako’ (ikaw at ako).”

“Ang bagong tunog ng pag-asa para sa ating lahat,” dagdag paliwanag ng SB19 kung ano ang mensahe ng kanilang kanta.

Wala pa namang binanggit na date angSB19 kung kailan nila ire-release ang bagong kanta. Basta “coming soon” na raw ito.

Nagpasalamant naman si Stell sa walang sawang suporta ng kanilang fans.

“Siyempe sa A’TINs, alam naman po nila na mahal na mahal namin sila. Ang masasabi lang namin, siyempre salamat sa tinutulong niyo sa’min. Kayo ‘yung nagiging boses namin. Kayo ‘yung nagiging buhay namin. Kasi sa totoo lang, kung wala kayo, hindi rin naman makikilala ‘yung pangalan namin,” sambit pa niya.

Ang SB19 ang nasa likod ng mga hit songs na Go Up, Tilaluha at Alab na naging global success after itong i-launched sa publiko.