GUSTO NG INA NA MAGKA-APO ULIT: Piolo Pascual, handa na ba sa ‘new baby’?

MADAMI ang nagulat na sa edad ni Piolo Pascual na in 10 years time, he is turning 60 years old. Pero ang pangangatawan ng aktor ay very fit at hunk pa rin na perfect lang na siya ang patuloy na endorser ng Sun Life para sa kanilang SunPIOLOGY sporting events.

ADVERTISING

At 50, huwag magulat kung sakali mabalitaan na lang natin na may bagong baby ang aktor after Inigo dahil ito ang wish pala ng mahal niyang ina na bigyan siya ng apo ni Papa P.

Sa SunPIOLOgy celebration, hindi pa rin nakakalusot sa aktor na inuusisa ang lovelife niya. May plano pa ba siya mag-asawa at magkaroon ng pamilya?

Say ni Papa P, hindi naman daw siya nape-pressure sa pamilya niya na nangungulit sa kanya na masundan si Inigo na binata na at may sarili na rin diskarte sa buhay.

ADVERTISING

Sa naturang event, naikuwento ng aktor na walang pressure para sa kanya kapag tinatanong about his lovelife. Mas napre-pressure siya sa kanyang edad lalo pa’t naglalambing ang ina niya ng isa pang “apo” mula sa kanya.

But at this time mukhang hindi pa muli handa ang aktor. ”I don’t know what’s gonna happen, pero, I’m not ready to be a family man. I feel young. I still have a lot of offer to do. The pressure is not felt,” kuwento niya.

Paliwanag ni Papa P na he is not yet ready to get married and be a family man.

Sabi nga daw niya sa ina: “Mommy ko gusto magka-apo, baka kay Inigo na lang muna. Hahaha,” kuwento niya sa naturang event nang makatsika siya ng media after the open forum.

For now, wala man siya karelasyon or plano pagbigyan ang hiling ng ina na magkaroon na muli ng sariling anak para masundan si Inigo, ine-enjoy na lang muna ng aktor ang kanyang free time sa pagbiyahe.

Yes, in between work, Piolo loves to travel at love niya ang mga destinations like El Nido on Palawan, Italy and South Ameica.

Recently, nasa Florence, Italy siya for almost two months for his film directing studies.