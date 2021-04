Grae Fernandez ipinagmamalaki ni Mark Anthony

BILANG AMA, sobrang proud si Mark Anthony Fernandez sa anak niyang si Grae Fernandez na sumusunod sa yapak niya bilang aktor. Ang binata ay nagpakita ng galing bilang aktor sa katatapos lang na Kapamilya series na Ang Sa Iyo Ay Akin.

“Oo naman, proud ako dahil may magandang nangyari sa kanya,” bulalas ni Mark nang makausap namin siya sa virtual presscon para sa pelikulang Biyernes Santo. “At siyempre nagbibinata siya, nagiging independent siya, so, masaya ako at proud bilang tatay,” dugtong niya.

Umaasa rin ang aktor na sana ay maging tuluy-tuloy ang passion ni Grae sa kanyang ginagawa.

“Siyempre ang gusto ko lang huwag siyang mawalan ng patience, trabaho lang nang trabaho. Hanap lang nang hanap ng proyekto hanggang talagang maka-jackpot kumbaga, na makakuha siya ng role na markado at maipapanalo niya. Yung parang ganun, na talagang magugustuhan ng tao.

“I’m happy with everything that has been happening to my son now. Alam ko naman yung puso niya, eh. Gusto niya talagang maging artista. Natutuwa talaga ako at nagsusumikap siya,” masayang reaksyon ni Mark para sa 19-year-old son.

Nagbibigay ba siya ng tips o payo kay Grae kung paano maging magaling na aktor?

Tugon ni Mark, “Hindi pa namin napag-usapan yung mga ganun. Pero ako, nagkusang loob na ako na… naghiwalay na kasi kami ng mama niya, nung may pagkakataon akong makapagpayo nagkusang loob na akong magpayo.

“Pinayuhan ko siya ng ganito, ganun-ganun. Pero sa naalala ko na humihingi siya ng payo sa akin parang wala akong maalala. So, ako na yung nagkusang loob na magbigay ng payo.”

Ibinahagi rin ni Mark na gusto niyang makatrabaho ang anak sa isang proyekto kung mabibigyan ng pagkakataon.

“Kung maganda ang project, bakit hindi kami magsasama? We really need a good project to work together. Alam ko mangyayari din yan,” huling pahayag ng aktor.