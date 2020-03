‘Got to Believe’ ng KathNiel at ‘On the Wings of Love’ ng JaDine, trending pa rin sa puso ng mga Pinoy!

ADVERTISING

NAKAKABAGOT ang community quarantine sa Pilipinas, pero kailangan natin itong gawin. Karamihan sa atin ay naka-work from home habang ang ilang tambay ay tila sanay na sanay sa ganitong Gawain. Ang mga frontliners naman natin ay on-duty at ang ilan sa kanila ay nagse-self isolate para hindi mahawa ang pamilya kung sakali man na mahawa sila ng nakakabahalang CoVid-19.

Ang ilan ay tinodo na ang panonood ng mga KDrama sa Netflix na numero uno ang ‘Crash Landing On You’ ni Hyun Bin. Ang iba naman ay nagmamarathon ng mga Pinoy movies at digital series na nasa iWant, HOOQ, iFlix at sa YouTube.

Para sa mga Pinoy na tanging radio at TV lang ang kanilang source of entertainment, malaking tulong na pinagdesisyunan ng ABS-CBN na ibalik ang dalawa sa kanilang most-loved romcoms of the past ten years: Ang ‘Got to Believe’ nina Kathryn Bernardo at Daniel Padilla at ‘On the Wings of Love’ nina Nadine Lustre at James Reid.

Ipinalabas ang ‘Got to Believe’ noong 2013 sa Primetime Bida ng ABS-CBN. Dito mas na-establish bilang magka-loveteam and soon to be Teen King and Queen na sina Kathryn at Daniel at kalauna’y nadevelop ang kanilang relasyon. Bumenta ang away-bati sagas ng dalawa at sa programa rin unang lumabas ang isa pang Kapamilya favorite leading lady na si Liza Soberano. Trending every late afternoon ang mga hashtags na related sa ‘Got to Believe’ at ramdam na ramdam sa mga tweets ang pagkamiss ng mga fans nila sa kanilang tambalan, na huli pang napanood sa La Luna Sangre at The Hows of Us noong 2018.

Sa Primetime naman ay muling napapanood ang ‘On The Wings of Love’, ang first-ever teleserye ng JaDine sa Kapamilya network. Fresh from the success of their surprise movie hit ‘Diary ng Panget’, sinugalan ng ABS-CBN ang fresh tandem na ito na pinapunta pa sila sa Amerika para mag-shooting ng ilang eksena. Nang matapos ang teleserye ay inamin ng dalawa na ang kanilang ‘reel’ loveteam ay nauwi na sa ‘real’. Sadly, nagkahiwalay na ng landas in real-life sina James at Nadine, pero hindi maikakaila na iba pa rin ang saya at kilig na hatid ng kanilang OTWOL series.

KathNiel and JaDine are two of the most loved tandems of the new generation kaya naman umaapaw pa rin ang suporta ng mga fans sa kanila. Ang iba nga ay nanonood din ng kanilang past movies sa kani-kanilang paboritong video streaming sites.