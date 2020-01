GOODBYE JADINE? James Reid at Nadine Lustre, hiwalay na?!

ADVERTISING

TRENDING ngayon sa Twitter ang ‘JaDine‘, nickname ng tambalang James Reid at Nadine Lustre. Nagtataka kami kung bakit biglang lumabas ito sa trending list dahil unang-una, wala silang TV show ngayon sa ABS-CBN. Pangalawa, wala rin sila sa MMFF. Ano kaya ang dahilan?

Shookt kami dahil bumulaga ang tweets ng malulungkot na JaDine fans na break na raw ang dalawa.

Naku! Bakit naman kaya? Ito kaya ang rason kung bakit may mga cryptic social media posts si Nadine recently? Isa na rito ang pagbubuyangyang ng kanyang matambok na behind habang nasa veranda with the caption ‘I can’t be who you want‘. Nag-assume ang karamihan na baka sa pagdikta ng management ni Nadine o ng kanyang fans tungkol sa kanyang image ang tinutumbok nito.

Nand’yan din ang ‘no questions. just go with it’ habang nakalinyang naka-surfboard si Nadine with her friend. Nag-comment naman ang younger sister ni James na si Lauren ng ‘But I have so many questions!’ with a crying and broken heart emoji.

Next ay ang black and white photo ni Nadine with the caption na ‘for good reason, lost all my love’.

Pero may mga fans din na nagpost ng Christmas and New Year’s Eve pics nina James at Nadine na tila nasa iisang lugar lang. Break na nga ba talaga sila? Hintayin na lang natin ang kumpirmasyon o pagtanggi mula sa dalawa.

Sana ay hindi totoo ang balitang ito dahil sa dami ng pinagdaanan ng dalawa, nakakapanghinayang naman kung mauuwi lamang sa wala.

We’re waiting!