GMA Artist Center nakipagpartner sa Beautederm

BUMUO ng partnership ang Beautederm Corporation at ang GMA Artist Center nang pormal na inilunsad ng kompanya ni Rhea Tan kamakailan lang ang mga Kapuso artists na sina Camille Prats, Ken Chan, Pauline Mendoza, Rita Daniela at Sanya Lopez bilang Beautederm brand ambassadors.

Ginanap ang launching ng Kapuso artists as endorser ng naturang kompanya sa Luxent Hotel na dinaluhan din ng entertainment press.

Sa nakalipas na 10 taon, nasa forefront ang Beautéderm Corporation ng beauty and wellness industry dito sa bansa bilang isa sa mga pinaka-solid at pinaka-pinagkakatiwalaang lider nito.

Noong 2009 itinatag ni Rhea Anicoche-Tan, na Presidente at CEO ng Beautéderm Corporation, ang kumpanya sa kanyang pagnanais na i-beautéfy ang bansa “one person at a time” sa pamamagitan ng mga line of products na nagpapamalas ng pinaka-mataas na kalidad na nagbibigay ng pinaka-mabilis, pinaka-epektibo at pinaka-sustainable na resulta.

Sa ngayon, mayroong humigit sa 1,000 resellers at distributors ang Beautéderm dito sa Pilipinas at sa ibang bansa. Mayroon ng halos 40 celebrity brand ambassadors ang kompanya na binubuo ng mga Kapuso at Kapamilya artists.

“My Beautéderm babies are increasing at masaya at proud akong i-welcome ang aking GMA Artist Center brand ambassadors sa aming lumalaking pamilya,” sabi ni Rhea.

“Sina Camille, Ken, Pauline, Rita at Sanya ay lima sa pinakamahuhusay na artists na aking nakilala and I am at awe with what they have accomplished in their individual careers,” dagdag pa ni Rhea.