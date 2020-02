Gloc 9, Shanti Dope at Asintada artists may concert sa iba’t ibang branches ng Padi’s Point

ADVERTISING

MAS BONGGANG party ang patuloy na hatid sa lahat ng pinakamalaki at number 1 restaurant and bar chain sa bansa – ang Padi’s Point.

Ang Padi’s Point na mas kilala sa tawag na “Padi’s”ay walang dudang nagunguna pa rin bilang leader at party place sa bansa with 26 operational branches Luzon-wide.

Kilala ang Padi’s bilang paboritong gimikan ng barkada. Known to its nightly entertainment of live bands, best DJ’s na maghahatid ng mga “in” na dance music at popular hits.

Dinadayo rin ang Padi’s sa mga masasarap na pagkain at drinks na ginawa para sa barkada – sharing such as the party of six, barkada feast and the signature 3 –Liter Padi’s Cocktail Towers!

Ngayong 2020, level up na ang resto-bar scene bilang pagpapakita ng appreciation sa milyon-milyong “kabarkadas” bilang sa matagal na panahon, ang iba’t ibang branches ng Padi’s pa rin ang kanilang go-to place sa iba’t ibang selebrasyon.

Padi’s ties-up with Asindata promotions for the Padi’s Barkada Bar Tour 2020!

The bar tour will allow barkadas to catch highly sought-after talents headlined by Filipino rap icon Gloc 9 and rap phenom Shanti Dope, as they visit Padi’s branches from May to June 2020! (total 11 branches combined).

Also set to make their mark are R&B singer JKris, rap-acoustic princess Lirah and hit-making rock alternative band Sandiwa. Each will participate in several of 19 scheduled stops in the bar tour from February to June 2020.

Nagsimula ang unang bar tour sa Padi’s Binan nitong February 29 kung saan ang naging featured artist ay sina JKris and Lira.