GF ni Mark Herras na si Nicole Donesa, buntis!

ADVERTISING

MAGIGING tatay na muli ang Kapuso actor na si Mark Herras!

Ito mismo ang kinumpirma ng aktor sa isang vlog na inupload noong September 13. Masayang-masaya si Mark sa pag-anunsyo sa buong mundo na nagdadalang-tao ang kanyang beauty queen turned actress girlfriend na si Nicole Donesa.

Nagkakilala sina Mark at Nicole noong nakaraang taon habang ginagawa nila ang afternoon drama series na ‘Bihag’ kung saan isa si Mark sa mga male lead actors (with Max Collins, Jason Abalos and Sophie Albert) habang si Nicole ang gumanap na bestfriend ng kontrabida (Sophie Albert). Habang dumadami ang eksena na pinagsasamahan ng dalawa, dito na nadevelop ang kanilang offcam relationship na kinumpirma nila noong August 2019.

Aminado rin si Mark na nasa bahay siya ng girlfriend nang maging hot trending topic muli ang pangalan niya sa social media dahil sa mga viral Tiktok Dance Videos niya na kung minsan ay kasama rin ang nobya.

“We’re happy, we’re proud, and we’re excited to tell you guys Ico’s (palayaw ni Nicole) pregnant!” masayang sambit ni Mark.

ADVERTISING

Dagdag ni Nicole, “During this time kasi, we’re going through a lot with COVID ,a lot of poeple are dying, a lot of people are getting sick, ang daming nangangailangan. We hope na yung ibabalita namin sa inyo ay suportahan niyo na lang kami.”

Nicole is now five months pregnant and is expected to give birth in early 2021.

Limang buwan nang buntis si Nicole at inaasahang manganak by January 2021. Ibinalita na rin ng dalawa ang kanilang engagement noong nakaraang Hunyo na ikinatuwa naman ng kanilang mga kaibigan sa showbiz circle.

Nakakatuwang ibinunyag din ni Mark na tila siya ang pinaglilihian ng kanyang partner kaya huwag na raw magtaka kung kamukhang-kamukha niya ang kanilang darating na baby.

In fairness, mukhang happy and contented si Mark sa piling ni Nicole. ‘Corky’ ang naisip na temporary nickname para sa kanilang baby na hanggang ngayon ay nanay pa lang ni Nicole ang may alam sa gender nito.

Huling napanood si Mark sa ‘Bihag’ at paminsan-minsan ay lumalabas sa Sunday All Stars. Naging hot muli sa internet ang pangalan niya nang magviral ang mga tiktok dance covers niya at muling ipinakita sa buong mundo na siya ang tunay na ‘Bad Boy ng Dance Floor’. Si Nicole naman ay huling napanood sa ‘Descendants of the Sun’. Hindi lang namin sure kung kasama pa ito sa remaining lockdown taping days ng programa.

Congratulations Mark and Nicole! Ready na kami sa pagdating ng Baby Bad Boy o Girl ng Dance Floor!