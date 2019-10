Gelo Alagban at Golden Canedo may ‘something’

ADVERTISING

NOON PA namin naririnig ang balitang may “something” daw na namamagitan sa Starstruck Avenger na si Gelo Alagban at sa ultimate champion ng The Clash na si Golden Canedo. Ang tinutukoy kaya nilang “something” ay yung relasyon ng magdyowa?

Well, kung ano man ang meron sila, may relasyon man sila o wala, ang importante ay pareho nilang nai-inspire ang isa’t isa. Kita mo nga, nakapasok ng Starstruck si Gelo at ito namang si Golden, aba, naging ultimate champion pa ng The Clash, huh!

Ang kuwento pa ng aming source, hindi pa sumasali ng Starstruck noon si Gelo ay close na siya kay Golden. Sa Cebu nakatira si Golden and very near sa province niya which is Iloilo kaya madali niyang napupuntahan ang dalaga kung kailan niya gustuhin.

Kaya lang, after manalo ni Golden sa singing competition ng GMA-7 ay tila nawalan na raw ng komunikasyon ang dalawa. Ano kaya ang naging dahilan? Totoo kaya ang nasagap naming balita na si girl ang unang umiwas kay Gelo dahil gusto muna nitong mag-concentrate sa kanyang singing career?

Kunsabagay, maganda namang dahilan yon for Golden. Baka nga naman ma-distract siya kapag nagkaroon ng lovelife. On Gelo’s part, okey din naman na huwag muna siyang mag-girlfriend para makapag-concentrate din muna sa pag-aaral at pag-aartista.

Just recently, pumirma ng kontrata si Gelo sa GMA Artist Center kung saan nakakontrata rin si Golden. Malaki ang posibilidad na magkita ulit ang dalawa at muling makapag-usap. Tapos kung anuman ang mangyayari, depende na yon sa kanilang dalawa.

Meanwhile, co-manager ni Gelo sa GMA Artist Center ang 3:16 Events & Talent Management ni Len Carillo who is also managing the Belladonnas and Karl Aquino na isa ring Starstruck avenger.