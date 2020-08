FROM REEL TO REAL: Enzo Pineda at Michelle Vito, magdyowa na!

ADVERTISING

NAGKASAMA sa pang-umagang drama series na ‘Nang Ngumiti ang Langit‘ sina Enzo Pineda at Michelle Vito. Ipinagpares ang dalawa na nagkaroon ng subplot ang kuwento ng karakter na kanilang ginagampanan. Nakitaan ang dalawa ng chemistry dahil visually ay they look together. May mga nagsabi pa nga na para silang sina Jericho Rosales at Kristine Hermosa noong bata-bata pa sila, huh!

Kahit na matagal nang tapos ang kanilanag programa, ang real-life romantic relationship ng dalawa ay nag-umpisa na at ang nakakatuwang balita ay officially magdyowa na sina Enzo at Michelle!

Ito ang kinumpirma mismo ni Enzo Pineda sa pamamagitan ng kanyang Instagram account.

Ito ang pinost ni Enzo noong August 25, Biyernes sa kanyang IG habang nakalakip ang ilang larawan ng magnobyo: “In this vast infinite universe that we are in, I’m blessed that I ended up in this interesting planet called earth & met you. Thank you for sunnier days and thank you for inspiring me to be a better man. I treasure every moment with you and I’m excited for the adventures life has in store for us.”

ADVERTISING

Mukhang sa wakas ay nakahanap na rin ng bagong leading lady sa totoong buhay si Enzo at kung hindi kami nagkakamali, si Enzo ang first boyfriend ni Michelle.

Mapapanood si Michelle Vito sa Iza Calzado-Jodi Sta. Maria drama series na ‘Ang Iyo ay Akin’ na mapapanood tuwing gabi pagkatapos ng FPJ’s Ang Probinsyano sa Kapamilya Channel at Kapamilya One Online. Si Enzo Pineda naman ay may mga pelikulang natapos bago nagkaroon ng pandemya.

Congratulations to the lovely couple! Stay in love!