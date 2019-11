FROM KONTRABIDA TO BAIT-BAITAN: Katrina Halili, tanggap na bida sa ‘Prima Donnas’

ADVERTISING

YES, alam namin na ang mga ‘Prima Donnas’ sa literal na lead stars ng GMA Afternoon Prime series ay sina Jillian Ward, Althea Ablan at Sofia Pablo, pero si Katrina Halili as Lilian ang bida among the older cast bilang nanay ng triplets at si Aiko Melendez naman bilang Kendra ang main villain.

Hindi naman lihim sa lahat na si Katrina Halili ang isa sa ‘primera kontrabida’ ng Kapuso network. Sa sobrang in-demand niya, tatlong magkakasunod na teleserye ang ginawa niya last year na nuknukan ng sama ng ugali ng kanyang mga ginampanang papel kaya naman super morbid lagi ng mga death scenes niya.

Malawak ang fanbase ni Katrina ay loyal din ito sa network na nagbigay sa kanya ng break sa showbiz kaya naman may karapatan ito na magdemand o magrequest sa management to give her ‘something new’. Kung ang kasabayan niya sa Starstruck na si Cristine Reyes ay nagrequest sa ABS-CBN na bigyan naman siya ng kontrabida role dahil sawang-sawa na ito na inaaping bida, opposite naman kay Katrina: Awat na muna sa kontrabida roles at bigyan naman siya ng pagkakataon na magbida ulit!

Kung tama ang pagkakaalala namin ay ‘Magdusa Ka!’ ang last project ni Katrina bilang bida. Nakapareho niya sa afternoon series na ito si Dennis Trillo at si Iwa Moto naman ang kontrabida. Dito rin nag-umpisa ang mentorship ni Direk Maryo J. Delos Reyes sa kanya at halos lahat ng proyekto sa TV ng namayapang direktor ay kasama o considered si Kat for a role.

Sa wakas ay nagkaroon na rin ng character development si Lilian sa show. Marami na nga ang naaasar dahil super api-apihan si Lilian at hindi sanay ang fans ni Kat na nagpapatalo ito, huh! Feeling namin ay malapit nang maabot ang punto sa istorya kung saan lalaban na ng bongga ang mother ng triplets.

