‘FRIENDS’ LANG SILA: Tambalang MayWard nina Maymay Entrata at Edward Barber, bubuwagin na?

IKINAGULAT ng mga fans and followers ng tambalang MayWard nina Maymay Entrata at Edward Barber ang open letter na ipinost ng dalawa sa kani-kanilang social media. Sa gitna ng Enhanced Community Quarantine ay nagdesisyon ang dalawa na magsalita tungkol sa tunay na estado ng kanilang ‘relasyon’ at tila humihingi sila ng pag-unawa sa kanilang mga taga-suporta.

Late last year nang magkaroon ng teaser announcement ang ABS-CBN na magbibida ang dalawa sa kanilang kauna-unahang teleserye in a lead role tentatively titled ‘When We Fall in Love’ na dapat ay kukuhanan pa sa Japan. Matagal din hinintay ng mga MayWard fans na magbida ang dalawa at hindi lang basta support sa mas sikat and established na loveteam.

May mga tsika na in reality daw kasi ay wala naman talagang namamagitan sa dalawa romantically. May mga nagsasabi na may modelong dini-date diumano si Edward at hindi ito nagustuhan ng kanilang followers. Narito ang open letter nina Edward at Maymay:

“Dear Mayward Family,

Sa loob po ng tatlong taon na nandito ang MayWard, nakita niyo po at narinig mula mismo sa aming dalawa ang tunay na nararamdaman namin sa isa’t isa.. Masaya at masarap po sa pakiramdam ang idea ng isang romantic relationship, but as we go along our journey, we realized na hindi basta-basta lang to get into a relationship. Sana ay maintindihan niyo po kami.

Patuloy namin inaalagaan ang isa’t isa at ang relasyon namin bilang magkaibigan. Sa ilang taon naming pagsasama, sa trabaho man at sa personal, pareho po namin na-realize na sa estado ng buhay namin ngayon, we both are still very young and there is so much more we still want to achieve in our lives.

We both agree there is no need to rush into anything. This means not having a romantic relationship between us at this point. Pareho po namin na-realize that being the best of friends will even be more beneficial for us. Mas Kumportable kami makakapag-trabaho. Wala pong pagbabago. Kami pa din ang magkasama dahil there’s no one else we would rather work with than each other.

Pinapanalangin po namin ang inyong suporta, respeto at pagmamahal sa amin, pati na rin sa aming pamilya at mga kaibigan.

Maraming salamat po, Stay Safe and God bless everyone – We Love You! <3 Mayward.”

Kunsabagay, ilang taon na rin na magka-loveteam ang dalawa and at this point at nag-grow na rin ang kanilang fanbase. Siguro’y mas open-minded na rin sila at dapat tanggapin nila na hanggang friends lang muna ang dalawa. Ang importante ay makapagtrabaho sila as professionals at makakapagpasaya pa sila ng maraming tao.

Goodluck sa inyo, MayMay at Edward!