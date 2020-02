FIRST TIME KASI: Marco Gumabao, kinabog kay Direk Joel Lamangan

SYEMPRE, Joel Lamangan ang direktor mo, sino ba ang hindi kakabahan?

Yan ang feeling ng sexy hunk na si Marco Gumabao sa direktor nila nina Lovi Poe at Tony Labrusca sa pelikula na Hindi Tayo Pwede na produced ng Viva Films.

Sa mga first timer tulad ni Marco, kinabahan pala ang binata nang magkatrabaho sila ni Direk Joel.

Tulad ni Marco, maging sina Lovi at Tony ay may ganung feeling sa director nila.

Kuwento ng binata sa karanasahan niya with Direk Joel sa una: “Natakot talaga ako. Kinakabahan ako, because syempre, si direk ‘yan kaya dapat galingan ko. Kasi, kapag hindi ko gagalingan ay baka magalit siya. Pagagalitan ako.”

First impression ng marami kay Direk Joel ay masungit ito pero kabaliktaran naman pala kapag nakatrabaho mo na siya.

Sa unang shooting day nila, nalaman ni Marco na kabaliktaran ang impression niya kay Direk Joel. “ Sa first shooting day, nabago agad ang impresyon ko kay Direk. Sweet naman pala siya at hindi naman pala mataray na direktor tulad ng sinasabi ng iba.

Kuwento pa ni Marco who plays Dennis sa pelikulang sinulat ni Ricky Lee about his experience with Direk Joel: “May isang scene kami na kailangan kong umiyak. Tapos, hindi ko magawa kasi akala ko, time shot na. Tapos, sabi nila, pinapatawag daw ako ni direk sa kuwarto. Sabi ko, ‘eto na, sasampalin na ako ni direk!’” kuwento ni Marco natatawa during the media conference.

Nang humarap siya kay Direk,hindi naman daw siya sinampal nito. “Sobrang bait.” Iba ang kuwento na nakakarating sa kanya about his director.

Natutunan niya with his experience working with Direk Joel: “Kapag ginagawa mo ‘yung best mo and you’re trying your best to understand what direk is saying, he’s a very a collaborative director. He didn’t make me feel like I was stupid,” kuwento ni Marco sa media last Saturday.

Palabas ang pelikulang Hindi Tayo Pwede on the 4th of March sa mga sinehan nationwide.