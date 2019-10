FIRST LOVE NEVER DIES: Lovi Poe, nagbabalik sa paggawa ng musika via ‘Segundo’

ADVERTISING

BAGO nakilala bilang soap opera, product endorser at bankable movie star, una munang pumasok sa showbiz si Lovi Poe bilang isang singer.

Ilan sa mga kanta na inilabas ni Lovi noon ay ang ‘Kung Puwede Lang, I Never Knew Love, Dreaming of You, I Love You at Sana. Si Lovi rin ang inaatasan na kumanta ng theme songs ng ilan sa mga teleserye niya at pelikula na mostly ay revivals ng mga kilalang kanta tulad ng ‘Suddenly It’s Magic’, ‘Don’t Say Goodbye (for My Neighbor’s Wife), No Ordinary Love (for The Escort) among others.

Ngayon ay nagbabalik sa kanyang first love ang talented actress. With her new recording deal with Viva Records, Lovi Poe released her newest single ‘Segundo’ na siya mismo ang sumulat ng lyrics with the help of Marion Aunor sa musika.

Simple yet sultry ang dating ng music video ni Lovi for her new song na nagustuhan agad ng mga tagahanga niya. It’s about time na magbalik sa pagkanta dahil ito naman talaga ang una niyang pinasok sa mundo ng showbiz. Nagkataon lang na nag-klik din ito bilang aktres at habang tumatagal ay lalong humuhusay ito. This is a good comeback gift for her fans na ilang buwan din hinintay ang kanyang pagbabalik after staying in the US for more than half of 2019.

Maliban sa bagong single and an upcoming album, mapapanood na rin sa November 13 ang sexy-drama film niya with Regal Films na ‘The Annulment’ kung saan makakasama niya ang isa pang paborito naming aktor na si Joem Bascon. Last year pa in-announce ang proyektong ito and we’re happy na mapapanood na ito finally sa big screen.

Congratulations, Lovi!

Showbiz Blogster

by Mica Rodriguez

Pinoy Fans Club