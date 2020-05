First-ever 10-day global film festival mapapanood nang libre sa YouTube

ADVERTISING

MAGANDANG balita ito para sa mga Pinoy fans na mahilig manood ng mga film festivals dahil via internet ay masasaksihan ninyo na magsasama-sama ang mga kilala at prestehiyosong film festivals sa iba’t ibang panig ng mundo.

Some of the world’s most renowned film festivals are joining forces to bring fans a 10-day virtual festival streamed exclusively on YouTube.

The festival will run from May 29 to June 7, 2020 with major film festivals including Cannes, Sundance, Sydney Film Festival, Tribecca and BFI London all getting in on the action. Ang full schedule ay makikita sa kanilang website.

Experience a film festival like never before during this first ever 10-day global film festival co-curated by over 20 film festivals from across the world.

Ang iba pang international festival na magpa-participate sa 10-day virtual festival



ay ang mga sumusunod: International Animation Film Festival, Berlin International Film Festival, Guadalajara International Film Festival, International Film Festival & Awards Macao (IFFAM), Jerusalem Film Festival, Mumbai Film Festival (MAMI), Karlovy Vary International Film Festival, Locarno Film Festival at Marrakech International Film Festival.

Kasama rin sa dapat abangan ang New York Film Festival, Rotterdam International Film Festival (IFFR), San Sebastian International Film Festival, Sarajevo Film Festival, Tokyo International Film Festival, Toronto International Film Festival at Venice Film Festival.

All funds raised during the festival will benefit COVID-19 relief operations.

For the full festival schedule of what’s to come ay magpunta lang sahttp://www. weareoneglobalfestival.com