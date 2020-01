Fans nina James Reid at Nadine Lustre naninindigang buo pa rin ang JaDine

ADVERTISING

DEDMA LANG si James Reid sa nagsi-circulate na isyung hiwalay na sila ng kasintahang si Nadine Lustre.

Puro si Nadine lang ang nagbibigay ng pahayag tungkol dito thru social media at ipinagdidiinang walang hiwalayang namagitan sa kanilang ng boyfriend.

Palibhasa’y sikat na celebrities ang dalawa kaya pinik-ap agad ng mga taga-media ang balitang unang lumabas sa PEP noon mismong January 1, 2020.

Isa daw patunay na break na ang dalawa ay ang hindi nila pagpo-post ng picture na magkasamang nag-celebrate ng Christmas and New Year. Nakadagdag pa sa mga alegasyon ng hiwalayan ang mga cryptic captions ni Nadine sa kanyang Instagram posts na tila iba raw ang pakahulugan.

Ayon sa ilang Jadine fans, napansin daw nila na anti-Jadine ang PEP kaya hindi na sila nagtataka na dito unang lumabas ang balita.

Well, siyempre, opinion nila yon at kung anuman ang pinagbasehan nila, hindi na nila idinetalye pa.

May depensa rin sila sa mga cryptic captions ni Nadine. Halimbawa, yung “For good reason, lost all of my love.” Hindi raw ito dapat bigyan ng pangit na kahulugan dahil part lang ito ng lyrics ng isang kanta. In fact, natawa pa nga raw ang Jadine fans dito.

Ikinatuwa naman ng fans nina James at Nadine ang pag-amin ni Coleen Garcia na kasama nila ni Billy Crawford ang couple sa isang New Year countdown noong Dec. 31 sa Bonifacio Global City Taguig para salubungin ang 2020.

Dagdag pa ng Jadine fans, may gumawa lang daw talaga ng isyu para masira ang reputasyon ng kanilang mga iniidolo. Tingnan na lang daw kung kanino naka-link ang mga nagsulat at malalaman na ang pinag-ugatan nito.

Sila daw ang tunay na nakakaalam ng totoong nangyayari sa Jadine dahil halos 24/7 silang nakasunod sa mga ito.