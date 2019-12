Fans ni Marian Rivera, excited na sa kanyang pagbabalik-teleserye

ADVERTISING

PRIMETIME QUEEN ang tawag kay Marian Rivera. Hindi naman maipagkakaila na siya talaga ang tinitingalang reyna ng Kapuso network dahil sa kanyang malawak na fanbase, numerous endorsements and natural appeal sa masa. In the recent years ay motherhood ang naging priority ni Marian kaya naman sabik na sabik ang kanyang loyal fans na mapanood muli ng regular sa telebisyon ang aktres. Huling napanood si Marian sa action series for kids na ‘Super Ma’am’. Huli pa ‘ata natin siya napanood na magdrama sa Carmela with Alden Richards five years ago.

Good news sa lahat ng fans ni Yan (palayaw ni Marian) dahil by the middle of 2020 ay magbabalik-teleserye na ito. As of writing ay may balitang makakatambal na niya sa wakas si Gabby Concepcion, na matagal na rin nasa wishlist ng mga Kapuso viewers. May mga nag-expect pa nga noong unang sabak ni Gabby sa GMA na kay Marian ito agad ipapares. Kung hindi kami nagkakamali, nakaapekto ang paghihiwalay nila ng kanyang ex-talent manager na si Popoy Caritativo, na manager din ng ilan sa mga Kapuso prime leading men like Dennis Trillo, Rafael Rosell, Tom Rodriguez at si Gabby Concepcion. Ngayon na nagkabati na ang dalawa, puwede na ulit makatrabaho ni Marian ang mga talents ng dating manager. Time heals all wounds talaga.

Why in the middle of 2020 pa ang pagbabalik-teleserye ni Marian? Usapan kasi nila ng asawang si Dingdong Dantes na dapat ay hindi sila sabay na gumawa ng teleserye para nakatutok pa rin kina Zia at Ziggy ang isa sa kanila. Nasa opening salvo ng GMA-7 ang Philippine adaptation ng ‘Descendants of the Sun’ kung saan kapartner ni Dong si Jennylyn Mercado at makakasama nila sina Rocco Nacino at Jasmine Curtis-Smith.

Sina Dingdong at Marian ay huling napanood na magkasama sa isang teleserye noong 2012 pa sa My Beloved. Ang tagal na!