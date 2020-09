FAMILY FIRST: Marian Rivera, inayawan na ang ‘First Yaya’

ADVERTISING

MATAGAL-TAGAL na rin hinintay ng loyal fans ng Kapuso Primetime Queen na si Marian Rivera ang kanyang pagbabalik sa paggawa ng mga teleserye. Huli natin napanood si Mrs. Dantes sa ‘Super Ma’am‘ na halos tatlong taon na rin nang ito’y mamaalam sa ere.

Supposedly, ang ‘First Yaya’ dapat ang comeback TV project ng aktres pagkatapos manganak at mag-alaga sa youngest nila ni Dingdong na si Baby Ziggy. Sa katunayan, nagshoot na nga sila ni Gabby Concepcion ng teaser trailer para sa programa.

Super ready na ang fans ni Yanyan (palayaw ni Marian) dahil miss na miss na nila ang kanilang idolo.

Ang kaso, ang huling balita ay nag-back out na si Marian sa proyekto. Ang dahilan ay ang kanyang pamilya.

Dahil sa covid-19 pandemic, nagkaroon ng strict rules for TV and Movie shoots dito sa Pilipinas. Required na ang mga cast, staff and crew na magpa-swab test bago at pagkatapos magshoot at required na rin ang mga ito na ma-lockdown sa iisang lugar

sa loob ng 14 days o dalawang Linggo. Iba rin ang quarantine period pagkatapos ng locked-in shoots. Kaloka!

Alam naman ng lahat na para kay Marian, she’s a mother first. Uunahin talaga nito ang kapakanan ng kanyang mga anak at asawa bago ang trabaho. Ito naman siguro ay maiintindihan ng loyal fans niya lalo pa’t napakabata pa ng kanyang bunsong anak at mas maigi na rin na tutok ang nanay sa ganitong edad.

Hindi ito ang unang pagkakataon na nag-back out si Marian sa isang promising TV project dahil sa pamilya. Una na itong umatras sa lesbian-themed series na ‘The Rich Man’s Daughter’ kung saan dapat siya ang gaganap sa papel ni Jade at makakapares ng dati niyang kontrabida sa Temptation of Wife na si Glaiza de Castro. Napunta ang coveted role kay Rhian Ramos, na naging blessing sa aktres dahil hanggang ngayon ay hit na hit pa rin sa ‘RaStro Rebels’ ang tambalan nila ni Glaiza. Kahit na wala silang projects together ay sinusuportahan pa rin sila ng mga naging fans nila dahil sa programa.

For sure ay maghahanda pa rin ang GMA-7 ng bagong TV project para kay Marian once na ready na ito. Ang tanong ngayon ng bayan: Sino ang papalit sa role na iniwan ni Marian? Most importantly, matutuloy pa ba ito? Napakaraming katanungan na willing to wait para sa kasagutan. Abangan na lang natin ‘yan!