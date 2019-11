EXES BAGGAGE: Negative issues kay Carlo Aquino, nakaapekto kina Nadine at Maine?

ADVERTISING

NOONG nakaraang taon, naitaas ang status ni Carlo Aquino bilang mainstream leading man sa dalawang pelikula: Ang Meet Me in St. Gallen with Bela Padilla at Exes Baggage nila ng ex-girlfriend na akala’y magiging present ulit na si Angelica Panganiban.

May mga nagsasabi na sa wakas ay matatawag na ‘box-office star’ muli ang former child actor. Hindi naman kasi nawawalan ng proyekto si Carlo, pero bihira ito magbida at noon ay puro indie films ang napupunta sa kanya.

Ngayong taon ay biglang binato ang aktor ng negative issues dahil diumano sa pagpapaasa nito kay Angelica Panganiban na magkakabalikan pa sila. Na sila ang tunay na itinadhana. Ang kaso, sa isang non-showbiz girl pala talaga nainlab si Carlo.

Noong kasagsagan ng paglabas ni Angelica ng sama ng loob ay nakatakda nang ipalabas ang pelikulang ‘Ulan’ kung saan si Carlo ang main leading man ni Nadine Lustre. Maraming hype sa pelikulang ito at ngayon nga ay pinaguusapan pa rin ito at nabibigyan na ng awards. Ang kaso, noong inilabas ito sa mga sinehan noong Marso ay hindi nito naabot ang kinita ng Meet Me in St. Gallen. Marami ang nadismaya.

Ngayon din ay tila sinisisi din si Carlo sa ‘sakto lang’ na box-office results ng pelikulang ‘Isa Pa, With Feelings’ nila ni Maine Mendoza. Maganda ang reviews sa movie, pero parang nawalan na ng gana ang masa kay Carlo. May mga nagsasabi pa na sana ay kay Daniel o James na lang ipinares si Maine para fair sa kampo nila. Si Alden kasi ay naipares kay Kathryn Bernardo sa Hello, Love, Goodbye.



Na-extend din naman sa ilang sinehan ng isa pang linggo ang ‘Isa Pa, With Feelings’. Nagkataon na inilabas na rin ang ‘Unforgettable’ ni Sarah Geronimo na umaani din ng positive reviews at mas gustong panoorin ng magpapamilya. Ayun, ang Carlo-Maine movie ay na-forget na ng madlang pipol at dabarkads.

Ngayon ay may bagong parinig na naman si Angelica sa kanyang ex-boyfriend na si Carlo Aquino. Ilan na nga lang baa ng matitinong Aquino sa mundo these days?

Anyway, mukhang ayaw na rin i-entertain ni Angelica ang posibilidad na ituloy ang onscreen team-up nila ni Carlo. Mukhang matindi talaga ang Exes Baggage na ito in real-life, ha!