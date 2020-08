Eric Fructuoso pumapasada bilang tricycle driver habang walang trabaho sa showbiz

ADVERTISING

PINURI ng netizens ang ipinost na larawan ni Eric Fructuoso sa kanyang Instagram account habang nakasakay siya sa tricycle na tila magsisimula pa lang pumasada at pumik-ap ng pasahero.

Si Eric ay ilan lamang sa maraming artistang taga-showbiz na matinding naapektuhan ng pandemyang dahil sa covid-19. Wala itong trabaho dahil nag-stop ang operasyon sa industriya ng pelikula at telebisyon.

Base sa post ay namataan si Eric sa Cavite kung saan nakatira ang kanyang pamilya. Si Eric ay huling napanood sa afternoon series ng ABS-CBN na Kadenang Ginto na pinagbibidahan nina Dimples Romana at Beauty Gonzales. Kontrabida ang naging role ni Eric sa naturang serye na nagtapos noong February 2020.

Nakilala rin si Eric bilang isa sa original members ng Gwapings. Ang iba pang kasamahan niya sa grupo ay sina Mark Anthony Fernandez at Jomari Yllana.

Caption ni Eric sa kanyang post, “Times like these hindi pwedeng kaartehan ang paiiralin! Basta ligal na pagkakakitaan para sa mga anak, tirahin lang nang tirahin!”

ADVERTISING

Sa comment box ng IG account ni Eric ay marami ang sumaludo sa kanyang ginawa.

@plussizewomenootdh: “Good job. Keep safe po.”

Rudyard_stephenx: “Nainspire ako dito bro. Tama, walang dahilan para mag-inarte. Survival na ang laban ngayon. Buti na lang talaga kahit paano pareho tayong gwapings. Bumibyahe din ako ng tricycle. Salute!”

Rhyanbrix: Tama po yan sir. Dito sa HK ganyan ang mga artista nila na iba. Pag wala taping may mga ibang sideline sila. Di sila nahihiya magbuhat ng kung anu-ano. Nakikita ko mga business shops ng mga artista dito at nagtatrabaho sila as ordinary people. Sa kanila nga ako natuto ng halaga ng oras at sentimo.”

m.diokno: “Eric Fructuoso ikaw ang idol. You bring hope and inspiration to us in this time of pandemic and uncertainty. Be humble always and God bless you bro.”

Jacks_tan: “Well done SIR, I salute you po. God bless and stay safe.”

Hindi naman naiwasan ng ilan na kiligin pa rin kay Eric.

drgee8: “Pag ganito naman kagwapo ang masasakyan ko di na muna ako papababa.”

a.h.f.e.r.14: “May byahe po ba kau papunta sa PUSO kop o?”

eyielaguidao: “Lagi po ako mamamalengke pag ganyan ang driver. Bibigyan ko pa yan ng tip. Ang GWAPING ng driver.”

Watt_chai: “Napakagwapong tricycle driver naman neto.”