Ella Cruz, nag-aaral magtahi ng damit habang quarantine

May bagong kinahihiligang gawin ngayong pandemic ang Viva artist na si Ella Cruz. Ito ang kanyang ikinuwento sa video interview ni Phoemela Baranda para sa online talk show na Ano’ng Ganap ng Viva TV.

Ayon kay Ella, bumili siya ng sewing machine para makapag-aral kung paano ang manahi habang nasa bahay lang siya at walang masyadong ginagawa.

Kabibili ko lang po ng sewing machine. Gusto ko kasing matuto ng bagong skills, so feeling ko magtahi. Kasi gusto ko palagi i-alter yung mga damit ko.

“Gusto ko laging gumawa ng damit for me pero di ako marunong. So, bumili ako ng sewing machine para matuto na ako,” kuwento ng actress-dancer.

Dahil din daw sa dinaranasna pandemic ngayon ay mas nakilala pa niya ang kanyang sarili.

Aniya, “I’m discovering more about myself, my creativity — yung mga kakayanan ko po to produce (ng mga bagay-bagay) all by myself, with Julian (Trono). With my family, with the help of my family, and getting closer to my family.”

Si Julian ang boyfriend ni Ella at madalas kapartner sa mga dance collaboration na nag-hit sa Youtube. Bilang love team sa pelikula ay ipinakilala ang kanilang tambalan sa Fanboy/Fangirl ng Viva Films.

Samantala, bukod pag-aaral ng pananahi ay nagko-concentrate din si Ella sa pagbuo ng mga contents para sa kanyang Youtube channel. Madalas din siyang nagla-live stream sa kanyang online games.