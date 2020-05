Ejay Falcon, nabalot ng takot at pangamba sa pagsasara ng ABS-CBN

NAPAKALAKING bagay para kay Ejay Falcon ang maging isang Kapamilya at makagawa ng mga teleserye sa ABS-CBN. Nagsimula io pagkatapos niyang maging grand winner ng Pinoy Big Brother teen edition.

Pero ngayon ay binabalot na ng pangamba ang aktor dahil sa pagsasara ng TV network na bumuhay sa kanyang pamilya at tumupad ng kanyang mga pangarap. Dumating na ang kanyang kinatatakutan.

“Natakot ako noon, nung napapabalita pa lang na posibleng magsara ang ABS-CBN, pero iba pa rin pala talaga pag andyan na sa harapan mo,” malungkot na simula ni Ejay sa aming inerbyu.

“Kasi mas mabigat. Kahit sabihin mong sumagi na sa isipan mo dati na what if umabot sa puntong ito ay mahirap pa rin. Parang hindi mo kailanman maihahanda ang puso mo sa ganitong sitwasyon hanggat nandyan na at nangyayari na,” dagdag niyang pahayag.

Inamin din ng aktor na iniisip niya ngayon kung ang posibleng maging epekto ng pagsasara ng ABS-CBN sa kanyang buhay.

“Marami akong tanong. Tanong sa kung ano ang susunod na mangyayari. Ano ba talaga epekto nito sa akin? May trabaho pa ba ako na babalikan?

“Marami namang nagpaabot ng words of encouragement sa akin lalo na mula sa mga katrabaho ko sa ABS-CBN. Kami-kami din siyempre ang magdadamayan at mag-aangat sa isat isa,” lahad pa ng aktor.

Ayon pa kay Ejay, ang girlfriend na si Jana Roxas ang nasasabihan niya ngayon ng lahat ng concerns niya.

“Siyempre si Jana ang pinaka-nasasabihan ko ng lahat at ever since naman ay andyan siya para makinig sa akin. Tinutulungan niya akong maliwanagan at ma-process nang tama ang mga nangyayari.

“Mas nakakagaan siyempre na kasama ko siya at nadadamayan niya ako lalo na sa nangyayari ngayon. Iba yung meron ka ring nakakausap,” sambit pa niya.

Ano ba ang plano niyang gawin ngayong wala muna siyang trabaho?

Pagtatapat ni Ejay, “Sa totoo lang, hindi ko pa iniisip dahil malakas ang paniniwala ko na makakabalik ang ABS-CBN sa ere. Ayoko munang i-entertain yung thought na ganun, yung kung ano ang susunod kong gagawin.

“Mas gusto ko munang makiisa at makisimpatya sa mga kasamahan ko sa ABS-CBN at tumulong sa ano mang paraan. Sa ngayon ginagamit ko ang aking boses para mas maipaabot sa maraming tao ang katotohanan sa isyung ito para mas maintindihan ng sambayanan na walang paglabag na ginawa ang ABS-CBN,” huling pahayag ni Ejay.