Direk Sigrid Bernardo on Xian Lim and Cristine Reyes sa ‘Untrue’: ‘Sobrang nag-evolve sila as actors’

NAPANOOD namin ang pelikulang Untrue nina Xian Lim at Cristine Reyes sa premiere night nito sa Estancia mall nitong Lunes, Feb. 17 at nagulat kami sa aming napanood dahil kakaibang Cristine at Xian ang na-witness namin. Deglamorized ang dalawa, huh.

Ayon sa director ng Untrue na si Sigrid Antonio Bernardo, kontento siya sa performance ng kanyang dalawang bida sa Viva Films movie.

Aniya, “I’m very happy sa naging resulta. Sobrang nag-evolve sila as actors talaga and hindi ko talaga sila nakita as Cristine and Xian and I’m very, very proud of them na na-pull-off nila ito.

“I’m very happy na sobrang dedicated sila. Even sa workshops nila. Ako, I’m very proud of them, dahil ang hirap talaga.

“Even during the shoot, people say na napakadali lang nilang idirek, na ano, kasi sila rin ay nahirapan, eh. Kasi, yung shooting namin, di naman chronogical order, di ba?

“Sa isang location, ganito ang kanilang character, so baliw-baliw na rin sila. So, kailangan talaga mag-focus sila sa acting nila.”

Sa tingin ba niya mananalo ang dalawa ng acting award sa Untrue?

“Sana manalo sila,” sagot ng lady director.

“Pero alam mo yon, hindi naman ako gumagawa ng pelikula para sa award. Malaking reward na para sa akin na mapansin ang acting nila, na hindi sila sina Cristine Reyes at Xian Lim kundi bilang Mara at Joachim. So I think yon yung malaking reward for them more than the awards,” katwiran pa niya.

First psychological suspense film ito ni Direk Sigrid after ng mga previous movies niya na puro mga romcom tulad ng Kita Kita at Mr. and Mrs. Cruz. Palabas na sa mga sinehan ang Untrue simula ngayong Wednesday, February 19.