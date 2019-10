Direk Jun Lana at Direk Perci Intalan, nakilala ang tunay na ugali ni Sarah Geronimo

NAGSANIB-PUWERSA sina Direk Jun Lana at Direk Perci Intalan ng IdeaFirst Company para sa latest movie ni Sarah Geronimo sa Viva Films na Unforgettable. Kinailangan daw nilang pagtulungan ang project para hindi magkaproblema sa deadline.

“Usually kasi kapag ganito ka-tight yung schedule, konti na lang ang natitirang araw para sa post production, so gusto namin na, especially nung kalagitnaan na ng shoot, kailangang nagsisimula na yung editing. Puwedeng nagsu-shoot si Perci, nag-e-edit naman ako,” paliwanag ni Direk Jun.

Dagdag niyang kuwento, nahirapan silang kunan ang mga dramatic scenes ni Sarah kasama ang asong si Milo.

“Napakahirap ng mga scenes niya, especially yung mga dramatic scenes na kapag hindi ginawa ng aso yung kailangang gawin kailangan niyang ulitin.”

Mabuti na lang daw at hindi demanding si Sarah at walang pa-diva attitude.

“Hindi siya nagde-demand, ha. Hindi siya yung, ‘Direk, baka puwede naman na ganito na lang yung shot or whatever.’ Kami nag-a-adjust na nga, eh, pero siya mismo, hindi. Naiintindihan niya na, ‘Oh, take natin ulit.’ Minsan ang layo ng lalakarin ni Sarah, pero okey lang sa kanya.”

Nung nakatrabaho raw nila ang Popstar Royalty ay mas napatunayan nila kung gaano ito kabait.

“Parang what you see is what you really get. Parang iisipin mo na, yon ba talaga yung Sarah, pero totoo pala. Ang nagulat pa nga kami is ang down to earth niya, sobra,” deksripsyon pa nila kay Sarah.

Showing na ang Unforgettable ngayong Miyerkules (October 23). Ginanap naman ang successful celebrity premiere ng pelikula nitong Lunes sa SM Megamall.