Dinner with the Atayde Family ni Maine Mendoza, iniintriga!

KALOKA ang mga nega-bashers at mga trolls sa pagmamahalan nina Arjo Atayde at Maine Mendoza.

Until now ay tuloy pa rin ang pamba-bashed nila sa magkarelasyon na tila hindi sila maka-move on na sa totoong buhay, there was no Maine and Alden Richards kundi ang reyalidad, it’s Maine and Arjo lang naman talaga.

Ang mga fans nga nina Maine at Alden, until now ay hindi matanggap ang kototohanan na there was no Maine and Alden na relasyon at ang lahat ay isang palabas lang just like sa napapanood nila na tambalan ng dalawa noon sa noontime show na Eat Bulaga.

Fast forward, nag-dinner ang Atayde family last November 17 na kasama si Maine sa isang restaurant sa isang mall sa Ortigas area after ng opening ng beauty clinic ng aktres (her second branch) located along Roces Ave. in Quezon City.

Nagpa-reserved si Ibyang ng mesa para sa “special dinner” nila mag-pamilya kasama si Maine na natapos ng halos near midnight. Happy ang lahat. Masaya sina Arjo at Maine. Masaya ang aktres na nakikita niya na masaya ang binatang anak.

It was a planned dinner with Arjo’s family. Kumpleto ang casting. Present sina Papa Art, siblings Ria, Gela at ang bunso na si Xavi na tradisyon na sa pamilya ni Ibyang na sa kabila ng pagiging busy ng bawat isa sa kanilang mga work, Sunday is always a family day.

Nagpost ng photo si Ibyang sa kanya Facebook account na magkatabi sina Arjo at Maine sa table. Happy lang. Puro positive vibes lang.

Bawal ang mga bashers ng ArMaine na hindi mapakali. Nagsimula na ang kanilang “Operation Bashing” sa dalawa nang makita ang photo ng dalawa sa Atayde Family dinner.

May paandar pa ang mga baliw na na-photoshop daw ang picture na ipinost ng aktres sa kanyang FB account.

Kabaliw. Si Ibyang na busy sa kanyang serye na Pamilya Ko sa Kapamilya Network at sa bagong bukas na beauty clinic, may panahon pa ba mag-photoshop ang aktres para dayain ang katotohanan? Sa kaalaman ng lahat, hindi magaling sa mga apps si Ibyang sa kanyang mobile phone. Hindi siya High-tech.

Kabaliw ang mga desperada na ayaw pa rin mag-move-on at tanggapin na sina Arjo at Maine ang magkarelasyon at hindi ang iba.

Ang naturang dinner ni Maine and with Atayde’s ay pangalawang beses na. Una ay nang dalhin ng binata ang dalaga sa bahay nila mula nang maging girlfriend niya si Maine.