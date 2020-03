DINGDONG DANTES VS. COCO MARTIN: Sino ang maghahari sa box-office?

ADVERTISING

ILANG BESES na rin nakakatapat ni Dingdong Dantes sa primetime TV si Coco Martin. Simula nang umpisahan ng Kapamilya network ang action series na FPJ’s Ang Probinsyano ay nagbida na si Dingdong sa Alyas Robinhood 1 and 2, Cain at Abel at ang kasalukuyang umeera na Philippine adaptation ng Descendants of the Sun.

Hindi natin maipagkakaila na si Dingdong Dantes talaga ang Primetime King ng Kapuso network. Siya rin ang may laban pagdating sa box-office dahil karamihan sa pelikulang pinagbidahan niya in the recent years ay nag-hit sa masa. Ilan sa mga pelikulang ito ay ang Sid & Aya (Not a Love Story) with Anne Curtis, Seven Sundays with Aga Muhlach, Cristine Reyes and Enrique Gil at Fantastica with Vice Ganda and Richard Gutierrez.

Pasok sa kauna-unahang Metro Manila Summer Film Festival ang ‘A Hard Day’, ang Philippine adaptation ng sikat na Korean action movie na pinagbidahan noon ni Lee Sun-kyun noong 2014. Mula sa direksyon ni Lawrence Fajardo, kasama rin sa pelikula si John Arcilla.

Dahil sa success ng ‘Miracle in Cell No. 7’ ni Aga Muhlach last year sa MMFF, malaki ang expectations ng tao na susuportahan din ng mga moviegoers ang isa pang Korean adaptation. Matagal-tagal na rin natin hindi napapanood sa isang action film si Dingdong kaya naman excited na rin ang mga tagahanga niya.

On the other hand, ang supposed Valentine movie presentation ng Star Cinema na ‘Love or Money’ nina Coco Martin at Angelica Panganiban ay ipinasa ng Star Cinema in time for the 1st Metro Manila Summer Film Festival. Nagkaroon kasi ng delay ang shoot ng pelikula dahil sa unang coronavirus scare at kinailangan ng grupo na magshoot ng mga eksena sa Dubai. Marami ang nag-aabang sa kakaibang tambalan na ito at miss na rin ng tao na mapanood ang dalawa in a romance comedy. In the recent years ay puro action ang ginagawa ni Coco. Ang huling romance-comedy film na ginawa niya ay ang ‘You’re My Boss’ nila ni Toni Gonzaga na five years ago pa naipalabas.

ADVERTISING

Si Angelica naman ay huling napanood sa heavy drama movie na ‘Unbreakable’ with Richard Gutierrez and Bea Alonzo. Miss na ng tao na mapanood ang aktres in a lighter role.

Hanggang ngayon ay hindi pa nagri-release ng teaser trailer ang Star Cinema para sa Coco-Angelica movie na ito.

This time, si Dingdong Dantes ang mapapasabak sa todong aksyon habang si Coco Martin naman ay susubukan tayong paibigin ng bonggang-bongga.

Dahil pareho silang may pelikula ngayong darating na Abril, hindi maiwasan na muling pagtapatin ang dalawa.

Kaninong pelikula kaya ang mas susuportahan ng masa? Ang action-packed ‘A Hard Day’ ba ni Dingdong o ang pakilig na ‘Love or Money’ ni Coco Martin?

Naku, baka hindi pala sila ang manguna dahil may laban din bilang box-office king sina Paulo Avelino (Ngayon Kaya) at Joseph Marco (The Missing).

Suportahan natin lahat ng pelikulang pasok sa 1st ever Metro Manila Summer Film Festival amidst the coronavirus outbreak. Mas madali makamatay ang boredom, huh!