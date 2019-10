Dingdong Dantes at Marian Rivera, kailangan nang magtambal muli sa pelikula!

ADVERTISING

MUKHANG tuluyan na ngang magbabalik-showbiz ang Reyna ng GMA-7 na si Marian Rivera!

Nagbabalik na ito sa variety show na ‘Sunday PinaSaya’ at patuloy pa rin ang pamamayagpag ng weekly drama na ‘Tadhana’ that features OFW stories na ilang taon na rin sa ere.

Ang asawang si Dingdong Dantes naman ay nakatakdang magbida sa Philippine adaptation ng ‘Descendants of the Sun’ with Jennylyn Mercado as his leading lady.

Dahil halos kakapanganak lang ni Marian Rivera sa kanyang youngest na si Ziggy, understandable kung bakit hindi pa muli gumagawa ng teleserye si Marian, na tinatawag na ‘Primetime Queen’ ng Kapuso network.

Sa isang panayam ay nabanggit ni Marian na gusto niya magkaroon ng sitcom with her husband for a change at para light lang. Ang advantage rin nito ay mas maipapakita ng DongYan ang kanilang kalog side at puwede pa nila bitbitin sa set ang kanilang cute kids.

Para sa akin, oras na rin para magbalik sa big screen ang mag-asawa.

When was the last time na nagbida sina Dingdong at Marian sa isang pelikula? Sa ‘You to Me are Everything’ pa ‘ata at natuwa ako sa pelikulang iyon. Kung hindi ako nagkakamali, ang huling rom-com na nagawa ni Marian ay with Richard Gutierrez pa while Dingdong had numerous team-ups with other actresses like Bea Alonzo, Angel Locsin, Angelica Panganiban and Anne Curtis na lahat ay certified box-office hits.

Hindi ba’t oras na for a DongYan project? We want something light too, or kung may drama man, sana ito ay something new or refreshing sa panlasa ng movie fans.

Ano sa tingin niyo? Matagal-tagal na rin an gaming paghihintay, ha!