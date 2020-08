Daniel Padilla na-viral ang pagtulong sa tricycle driver na nakabangga sa kanyang vintage sports car

ADVERTISING

NAG-VIRAL ang video at photos ni Daniel Padilla nang mabangga ng isang tricycle ang kanyang vintage sports car nitong Miyerkules, August 12. Sa kumalat na video at larawan ng aktor ay makikitang kausap niya ng tricycle driver na nakabangga sa kanyang sasakyan sa Fairview, Quezon City.

Walang matinding naging impact sa sasakyan ni Daniel ang pagkabangga. Parang nagasgasan lang daw. Pero sa halip na komprontahin at pagbayarin ni Daniel ang driver ng tricycle ay siya pa ang nagbigay ng tulong pinansyal dito.

Labis itong hinangaan ng mga naka-witness sa insidente kaya marami ang nag-upload ng video at photos ng aktor sa internet.

Sa post ng nagngangalang Jessica Devera, sinabi nito sa kanyang social media post na: “Si Daniel na nabunggo siya pa nagbigay kay manong. Bait talaga.”

Sa post naman ni Reynaldo Duron, sinabi nitong ang aktor pa ang nagbayad sa tricycle imbes na siya ang bayaran nito para sa danyos.

“SOBRANG BAIT NI DANIEL PADILLA, SYA NA NABANGGA SYA PA NAGBAYAD SA TRICYCLE.”

Sa mga video ay makikita ang pagkapwesto ng mga sasakyan na nagsasabing nabangga nga sa bandang likuran ang kotse ng Kapamilya actor. Makikita din na nakikipag-usap si Daniel sa driver ng tricycle.

Samantala sa Twitter ay nag-post naman ang ina ni Daniel na si Karla Estrada upang sabihin sa fans ng kanyang anak na okey lang ang kalagayan nito.

Aniya, “Guys, okay si DJ. Kaunting gasgas lang sa sasakyan. At siyempre, everybody happy! No problem! Tuloy ang buhay!”