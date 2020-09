Dance cover ni Kim Chiu ng ‘Not Shy’ by K-Pop girl band ITZY, nananabog!

ADVERTISING

AYAW PAAWAT talaga ni Kim Chiu! Habang tumatagal ay lalong pinapatunayan ng Chinita Princess na isa pa rin siya sa top female celebrities ng Kapamilya Network – and well-loved from her Pinoy Big Brother Teen Edition days up to the present.

In fairness kay Kim Chiu, she continues to reinvent herself. Ito ang kadahilanan kung bakit hanggang ngayon ay loyal at kumakapit pa rin sa kanya ang mga supporters niya. Whether she’s paired with ex-partner Gerald Anderson or current (and forever?) partner Xian Lim o kaya naman ay solo ay all-out ang suporta nila sa kanya.

This coming week ay magtatapos na ang afternoon drama series na ‘Love Thy Woman’ na pinagbibidahan nila nina Xian Lim at Yam Concepcion. Para siguro hindi masyadong malungkot ang mga fans niya sa napipintong pagtatapos ay isang bonggang sorpresa ang inihanda nito para sa kanila.

Katulad ng maraming Pinoy na na-stuck sa bahay simula noong Marso, naadik din sa KDrama at KPop ang dalaga. Isa sa mga K-Pop Girl Groups na kinabaliwan niya ay ang ITZY, na two weeks ago ay naglabas ng music video nila para sa newest single nila na ‘Not Shy’.

Kung ibang mas batang artista ay puro Blackpink o Twice ang kinocover, napili ni Kim Chiu na gawin ang ‘Not Shy’ dahil ito rin naman ang nabunot niya nang magdesisyon sila ng kanyang team na gumawa ng isang dance performance cover.

ADVERTISING

At wow, hindi lang basta-basta dance cover, ha? Todo effort ito dahil with the lights, costume changes, hairstyles, make-up, slick dance moves and Porsche car na pagmamay-ari mismo ni Xian!

Ang ITZY ay isang K-Pop Girl Group na ni-launch noong February 2019 ng JYP Entertainment. Ito ay kinabibilangan nina Yeji, Lia, Ryujin, Chaeryeong at Yuna. Dahil lima ang miyembro ng grupo, limang looks din ang in-aura ni Kim sa kanyang dance video. Ang bongga naman talaga, ‘di ba?

Panoorin kung paano humataw si Kim Chiu in her not-so-shy cover of ITZY’s NOT SHY!