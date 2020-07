DAHIL SARADO NA ANG ABS-CBN! Vice Ganda gumawa ng sariling channel

ADVERTISING

INAMIN ni Vice Ganda sa ilang taga-media na bago niya ginawa ang sariling digital channel na Vice Ganda Network ay hiningi niya ang basbas ng ABS-CBN management tungkol dito.

Ang objective ng Phenomenal Box-office Star kung bakit meron siyang Vice Ganda Network ay para makapag-reach out sa kanyang mga audience at mabigyan na rin ng trabaho ang mga stand-up comedians na naapektuhan ng pandemya.

“Ang vision ko lang talaga is very simple, very basic – to serve my purpose. To make the people happy, to make my audience happy. Yon ang dapat lagi kong maging compass sa lahat ng gagawin ko,” pahayag ni Vice sa virtual presscon na ginanap nitong Lunes, July 20.

“Kasama sa secondary objective ko ay makapagbigay ng trabaho sa mga bakla, yung mga stand-up comedians. Hindi pa man nagkakaroon ng problema ang ABS-CBN na-heat talaga ang mga komedyante. Yung live performances nawala. Ang mga comedy bars nagsara at hindi ko makitang magbubukas sila anytime soon dahil hindi rin naman puwede yung gatherings ng mararaming tao. So, nawalan ng hanapbuhay ang napakaraming komedyante at ang sakit-sakit sa puso ko no’n.

“Most of them ay mga anak-anakan ko. Hindi puwedeng hahayaan ko lang silang ganun, so naisip ko to para mabigyan ko sila ng platform na makapag-perform pa ulit, bukod sa nagagawa nila yung passion nila, karagdagang kita para sa kanila.

“Awang-awa ako sa mga bakla. Ang dami sa kanila ang down na down at depress na depress. Sobrang nag-aaala ako para sa kanila at isa itong paraan para maiahon ko sila do’n sa kawalan ng pag-asa, na hindi na nila magagawa yung pagpapatawa na mahal na mahal nila,” dagdag na pahayag ni Vice.

Suportado rin ng ABS-CBN at Viva ang pagbuo ni Vice ng kanyang digital channel.

Kuwento niya, “Marami naman akong nakuhang advice, marami naman akong nakuhang support mula sa iba’t ibang tao. Si Boss Vic (del Rosario) isa na diyan, yung management ko rin sa ABS-CBN gina-guide din naman nila ako kung paano ang gagawin at saka I am so blessed because I have been given the opportunity to work with so many brilliant people in ABS-CBN.

“Ang dami kasing napakahuhusay na tao sa ABS-CBN na in one way or the other may naituro sa akin, ang dami nilang naituro actually. Yung mga nakatrabaho ko sa ABS at sa Viva sobra silang generous na i-share yung wisdom, i-share yung kaalaman nila, kaya ang suwerte-suwerte ko kasi napapaligiran ako ng mga pinaka-mahuhusay na tao sa industriya kaya alam kong hindi ako maliligaw.”

Sinimulang buuin ni Vice ang Vice Ganda Network noong lockdown dahil sa covid-19.

“Ang dami kong gustong gawin na hindi ko magawa. Una, hindi kami nakakaere sa Showtime at that time dahil lockdown nga, so kailangan kong makahanap ng paraan kung paano ka makaka-reach out sa audience. Yon kasi ang pinaintindi sa amin sa ABS.

“Ngayong naka-lockdown at lahat kayo’y nasa bahay sabi ni Tita Cory (Vidanes) you still have to find the way to reach out to your audience. Hindi kayo puwedeng mawala sa kamalayan nila at hindi puweden hindi n’yo ma-serve yung purpose na sine-serve n’yo dati sa kanila. So, the only way is through digital and a lot of people migrated to digital.

“Then nagkakaroon na ng problema yung franchise ng ABS-CBN, so I needed to think of a way kung paano magkakaroon ng plataporma para sa akin na ipagpatuloy ko yung dati kong mga ginagawa kaya ipinanganak itong Vice Ganda Networ,” paliwanag niya.

Ano ba ang dapat abangan ng mga tao sa kanyang digital channel?

“Dito sa Vice Ganda Network marami akong… it’s all about good vibes. Marami akong content na ipo-post na makakapagpasaya ng mga manonood. Maraming bagong digital programs na gagawin ako na magpapatawa sa inyong lahat.

“Mapapanood din nila dito yung Gabing-Gabi Na Vice, the usual late night talkshow. Tapos yung Prize Ganda, game show na gagawin namin. Tapos meron din akong sitcom na binubuo – kaming mga bakla. May documentary din akong ilalabas at marami pa kayong bagong makikita,” pagmamalaki ng It’s Showtime host.

Para mapanood ang Vice Ganda Network ay kailangang mag-log on sa www.viceganda.com.ph.