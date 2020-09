DAHIL SA SIBLING RIVALRY: Gonzaga sisters Toni and Alex, naging emosyonal at napaiyak

ADVERTISING

MADALAS natin mapanood sina Toni at Alex Gonzaga na nagkukulitan. Sa TV man o sa kani-kanilang vlog channels ay madalas na ang happy o vibrant side ng relasyon ng magkapatid ang ating nakikita.

Kakaiba ang mas personal at emosyonal na video upload ni Toni Gonzaga sa kanyang YouTube Channel kung saan kasama niya ang nakababatang kapatid. Originally, nagshu-shoot ang dalawa ng isang Baking Video para sa channel ni Alex. Itinuro ni Toni sa nakababatang kapatid kung paano gumawa ng banana bread na bentang-benta sa asawang si Paul. Ikakasal na rin soon si Alex kay Mikee Morada kaya in a way ay parang tutorial na rin ito ng ate sa kanyang younger sister.

Habang hinihintay ang final product ay hindi inaasahan na nagkaroon ng heart-to-heart talk ang magkapatid sa harap ng camera. Dito ay lumabas ang ilan sa mga naging insecurities ni Alex noong nasa teenage years pa sila ng kanyang ate. Feeling kasi ni Alex (o Catherine sa totoong buhay) ay mas mahal ng kanilang magulang si Toni (o Celestine) kaysa sa kanya.

Habang lumalaki ang magkapatid ay madalas na nakukumpara sila sa isa’t isa. Mas naunang pumasok sa showbiz si Toni at aminin na natin: Kung hindi naging successful ang pagiging Eat Bulaga host ni Toni at kalauna’y paglipat sa ABS-CBN ay malamang na hindi rin makakapasok si Alex sa showbiz.

Kuwento ni Toni, “It was a long and challenging journey… she finally stopped asking for permission to achieve her dreams,”

Naikuwento na rin ni Alex sa kanyang vlog na may panahon noon na naging sakit siya ng ulo at naging ‘papansin’ sa eskwelahan. Unconsciously, ang pagiging pasaway ang naging paraan nito para mapansin nina Mommy Pinty at Daddy Bonoy. Naging busy na rin si Mommy Pinty sa showbiz career ni Toni (dahil siya rin ang tumatayong manager) habang umeffort naman si Daddy Bonoy na disiplinahin ang dalawang anak niya.

Dahil naging matagumpay na leading lady sa pelikula at telebisyon at naging kilalang TV host/singer/endorser, nahirapan si Alex na gumawa ng sarili niyang pangalan sa industrya at palagi na lang siyang tinatawag na ‘kapatid ni Toni Gonzaga’. Ngayon ay nakahanap na ng platform si Alex kung saan mas may freedom siya to express herself and explore her creativity ay iyon nga ang kanyang YouTube channel na ngayo’y mahigit 8 Million na ang subscribers. Grabe!

“You are an answered prayer kay Lord, kasi iyon ‘yung—Hindi niyo alam ‘yung pinagdaanan ko before that.” naiiyak na rebelasyon ni Alex.

Pakiramdam ni Alex na kung wala ang Ate Toni niya ay mawawalan na ng interes sa kanya ang showbiz.

“Lord, paano ‘pag nawala na ang Ate ko, hindi na ako mabe-bless nang tulad sa kaniya? Kasi feeling ko nga, I’m just an extension of her blessing,”

Dito ay ipinaalala lalo ni Toni sa kapatid na siguro ang pagiging YouTuber talaga ang kanyang calling. Sa katunayan, ang tawag na nga ngayon kay Toni ng mga mas batang netizens ay ‘Ate ni Alex’. O ‘diba? The tables have turned!

This vlog is a touching episode in the colorful life of the Gonzaga siblings. Panoorin ninyo at baka maka-relate pa kayo!