Cristine Reyes, binago ang look para sa ‘UnTrue’

AYAW ni Direk Sigrid Andrea Bernardo ang pagka-pretty ni Cristine Reyes. Ang current look niya ay taliwas sa hinahanap ni Direk na itsura ng gaganap sa role ni Mara sa kanyang pyscho-thriller film na UnTrue na ipapalabas na sa darating na Wednesday, February 19.

Kaya ang deal ni Direk kay Cristine, dapat magpaikli siya ng buhok at pakulayan niya ito para swak ang aktres sa karakter na hinahanap ng direktor ng pelikula nila ni Xian Lim na sa Georgia (dating bansa na bahagi ng USSR) pa nag-shooting for almost three weeks. Dahil gustong-gusto ng aktres ang role na kanyang ginampanan, hindi na nagdalawang-isip si Cristine na magpaputol at magpa-kulay ng buhok.

Pahayag ni Direk Sigrid, ayaw niya na naka-wig lang ang artista niya. Yun bang dadayain ang physical look.

Sabi niya kay Cristine, ”Di ako papayag na wig lang. Very important yung red hair. Kapag napanood ninyo yung pelikula, important yung red hair. Malalaman n’yo ang dahilan kung bakit ayaw ko ng wig,” paliwanag ni Direk Sigrid.

Dagdag pa niya: “So, it was a non-negotiable deal,” paliwanag ng direktor sa ipinagawa niya sa kanyang bidang babae.

ADVERTISING

Happy si Direk sa outcome ng relasyon ng mga artista niya na sumailalim sa 10-day workshop bago sila nagtungo sa location shooting.

“I’m very happy na sobrang dedicated nila sa pelikula namin. Even sa workshops nila. Ako, I’m very proud of them, dahil ang hirap talaga. Even during the shoot, people say na napakadali lang nilang idirek, na ano, kasi sila rin ay nahirapan,” kuwento nito.

“Kasi, yung shooting namin, ‘di naman chronogical order, di ba? Sa isang location, ganito ang kanilang character, so baliw-baliw na rin sila. So, kailangan talaga mag-focus sila sa acting nila.”

Dagdag pa ni Direk Sigrid: “I’m very happy sa naging resulta.”

Una ipinalabas sa Q Cinema last year ang pelikula at dinala sa iba’t ibang bansa para isali sa mga international film festival for the purpose na makakuha ng magagandang reviews sa mga nakapanood na natupad naman ang kanilang objectives.