Controversial stars Julia Barretto at Tony Labrusca, magtatambal sa isang digital series

ADVERTISING

HABANG nagkakagulo at nagrarambulan ang mga kamag-anak niya, “work, work, work” mode naman si Julia Barretto, na isa sa pinakacontroversial na artista natin ngayong 2019.

Life goes on para sa anak ni Marjorie at kahapon lang ay ipinaalam na sa madlang pipol na may bagong project ang dalaga sa iWant to be helmed by Dreamscape Digital and The IdeaFirst Company nina Direk Jun Lana at Perci Intalan. Kung hindi kami nagkakamali, ito ang first project ng IdeaFirst sa digital arm ng ABS-CBN. Sila lang naman ang mga creatives sa likod ng box-office hits like Die Beautiful, Ang Dalawang Mrs. Reyes, The Panti Sisters at ang Sarah Geronimo-starrer na ipapalabas bukas sa mga sinehan na ‘Unforgettable’.

Ang director ng project na may titulong ‘I Am U’ ay si Dwein Baltazar. Ito ang kanyang second series with iWant (the first is the Shaina Magdayao-Loisa Andalio starrer ‘Past, Present, Perfect?’).

For the first time ay itatambal din si Julia sa Kapamilya hunk actor na si Tony Labrusca, na parang nagiging staple na sa iWant projects. He started with the first feature film of iWant Originals na ‘Glorious’ at alam naman natin lahat ang impact ng nasabing pelikula. Dito nag-umpisa ang pag-uso ng May-December love affair themes at nauso pa ang ‘i-Tony Labrusca mo ako!’ na phase.

Siya rin ang gumanap na Jose Rizal sa ‘Ang Babae sa Septic Tank 3’ na produced din ng iWant. With his third project, tila siya ang counterpart ni Noel Centineo sa Netflix.

ADVERTISING

Early this year ay naging controversial din ang binata dahil sa isang immigration issue na naayos agad dahil humingi ito ng paumanhin.

In fairness, may dating ang bagong team-up na ito. Two controversial and misunderstood stars in one project? Bilisan niyo na po ‘yan para mapanood na namin!