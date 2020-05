Coco Martin walang takot na nilabanan ang bashers!

HINAMON ni Coco Martin ang lahat ng mga taong galit sa ABS-CBN at nagdidiwang sa pagkakasara ng TV network na huwag na lang silang i-follow sa kanilang social media accounts.

Post ni Coco (as is), “GANITO KASIMPLE YAN MGA KAIBIGAN, LAHAT NG MGA AYAW SAMIN AT GALIT SA ABS CBN AT NAGDIDIWANG NGAYON WAG NYO KAMI IFOLLOW.”

Patuloy ng aktor, “HINDI NAMIN KAYO KAILANGAN SA BUHAY NAMIN PARA LAITIN KAMI AT PAGTAWANAN SA PINAG DADAANAN NAMING LAHAT! YUNG MGA TOTOONG TAGAHANGA NAMIN AT NANINIWALA SAMIN ANG MANATILI SA IG ACCNT NAMIN.

“ YUNG MGA BASHERS AT TROLLS NA NAKIKISILIP LANG AT MAY OPINION PA, SA BUHAY NAMIN MALAYA PO KAYO MAKAKAALIS. HINDI PO NAMIN KAYO KAILANGAN SA BUHAY NAMIN! HINDI KAMI MAMATAY PAG UMALIS KAYO, IKATUTUWA PA PO NAMIN, MARAMING SALAMAT PO!

“I-FOLLOW NYO MGA IDOL NYO. HINDI PO NAMIN KAYO KAILANGAN!!! SALAMAT PO…”

Tila ini-enjoy na rin ngayon ng aktor ang pagpatol sa bashers. Aminado siya na dito niya nailalabas ngayon ang kanyang nararamdaman.

Ani Coco, “NGAYON KO LANG NARAMDAMAN ANG SARAP PALA SA PAKIRAMDAM YUNG NALALABAS MO YUNG MGA NASASA LOOB MO, YUNG WALA KANG KINATATAKUTAN AT PINANGINGILAGAN.

“KAYA PALA MASAYANG-MASAYA YUNG MGA BASHERS AT TROLLS SA GINAGAWA NILA, E! KC TAYONG MGA ARTISTA WALANG MAGAWA KAPAG NILAIT NILA, KAPAG KINUTYA NILA DI TAYO MAKAPALAG.”

Sa palagay din niya ay may karapatan na ang mga artistang labanan ang pamba-bash ng netizens.

“NGAYON WALA NA TAYONG TRABAHO PANTAY PANTAY NA TAYO. PWEDE NA TAYO LUMABAN. WALA NA TAYO DAPAT KATAKUTAN!!!

“SILA GUSTONG GUSTO NILA BASAHIN KUNG ANO ANG MGA POST NATIN NGAYON ANG PAGKAKATAON PARA MAKAGANTI TAYO. AWAYIN NATIN SILA AT WAG BASAHIN ANG MGA COMMENTS NILA. HAYAAN NATIN SILA MAG COMMENTS PARA MAG MUKHA SILANG TANGA!!! SA LAHAT NG MGA BASHERS NAMIN LIBRE LAIT WALANG MAGBABASA!!!” madiin niyang pahayag sa Instagram account.