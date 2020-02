Coco Martin, ipinagtanggol ni Baron Geisler sa paratang ni Robin Padilla

NAKATRABAHO ni Baron Geisler si Coco Martin sa FPJ’s Ang Probinsyano ng halos kalahating taon din. Si Coco ang director at bida ng FPJAP na napapanood tuwing gabi sa ABS-CBN.

Nung pumasok si Baron sa teleserye ay ginampanan niya ang character ni Bungo, isa sa matitinnding kalaban ni Cardo Dalisay.

Nadawit ang pangalan ni Coco sa mga posts ni Robin Padilla sa kanyang Instagram account habang sinasagot ang komento ng isang netizen. Isa sa akusasyon ni Robin ay ang ginagawa raw pagbubuhos ng tubig ni Coco sa kanyang mga natutulog na staff and crew habang nagte-taping.

Hindi sinagot ni Coco ang tungkol sa akusasyon. Ang Dreamscape Entertainment ang nagbigay ng pahayag at sinabing biruan lang ang mga ganung bagay sa set ng teleseryeng ginagawa ni Coco. Maging sa seryeng Juan Dela Cruz ay may mga ganun na ring eksena lalo na kapag mapa-pack-up na ang taping.

Kaagad namang nagbigay ng kanilang mga reaksyon ang mga nakatrabaho ni Coco sa FPJAP tulad ni Baron. Ayon sa aktor, hindi niya nakitang nambastos si Coco ng mga kasamahan nito sa trabaho.

“I have worked in Probinsyano for 7 months never did I hear nor see anyone na binastos ni Coco. Puro praises nga, eh,” pagtatanggol ni Baron sa dating katrabaho.

Halatang hindi naman pinansin ni Coco ang mga naglabasang balita.

“Mas nakatutok siya sa taping ng Ang Probinsyano. Wala siyang panahon sa mga ganyan. Maraming salamat sa mga nagmamahal kay Coco,” sambit ng isang malapit sa aktor.