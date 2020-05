Clique V members abala sa Tiktok habang naka-ECQ

NAKA-LOCKDOWN sa iisang bahay ngayon ang mga members ng Clique V dahil sa covid-19 pandemic. Sama-sama silang kinukupkop ng kanilang manager na si Len Carillo sa bahay nito sa Town and Country Executive Village sa Cainta.

Habang naka-enhanced community quarantine (ECQ) ang bansa for almost two months ay sinamantala na rin ng Clique V na mag-bonding at mas kilalanin pa ang isa’t isa.

“Matagal na rin naman po kaming magkakakilala pero iba yung magkasama kayo araw-araw, 24/7, sa iisang bahay lang. Iba yung magkakasama kayo sa iisang room, sabay kumakain at gabi-gabi ay nagkakausap bago matulog.

“Mas nakilala pa namin ngayon ang isa’t isa. Na-discover pa namin lalo yung strengths and weaknesses ng bawat isa and I think we can use that to our advantage sa mga susunod pa naming journey showbiz pagkatapos nitong ECQ,” paliwanag ni Marco.

Habang naka-quarantine ay ginagawa pa rin naman daw nilang productive ang kanilang araw para matanggal ang pagkabagot.

“Meron kaming mga Tiktok account at do’n namin binubuhos ngayon yung time namin para mapanood pa rin kami ng aming supporters,” sambit ni Sean.

“Lahat ng kilos namin, mga short choreo nasa Tiktok. Meron din kaming mga collab do’n na sayaw at kanta,” sabi naman ni Josh.

Ayon naman kay Calvin, “Napakalaking tulong ng social media ngayon to stay connected with our supporters, friends, kaya habang nasa ECQ ginagamit namin yung power na yon.”

Hindi ba nila nasubukan ang sikat na “invisible tiktok” na karamihan sa nag-try ay nag-fail kaya nakitaan din ng kanilang private parts?

“Hindi naman po. Susubukan pa lang siguro, baka kasi maging epic fail din,” natatawang biro ni Marco.

Other members of Cique V are Starstruck Avengers Gelo Alagban at Karl Aquino. Bagama’t hindi sila naka-lockdown sa Cainta ay constant naman ang communication nila sa mga co-members ng grupo.

Aminado naman si Karl na pinaghahandaan na niya ang pagdating ng “new normal” lalo pa nga’t nagtatrabaho siya sa GMA-7.

“Ako siyempre, mahihirapan lalo na nandito tayo sa ganitong industry. Ako yung network ko na lang yung inaasahan ko para kumita ng pera, pero hindi ko pa alam kung kelan pa yon babalik,” lahad pa niya.

Si Gelo naman na may pinakamaraming following sa Tiktok among Clique V members ay naka-focus para lalong palakasin ang kanyang account in order to gain more followers.

Meanwhile, may isang bagong member ang Clique V. His name is Itan Magnaye, 15 years old at may height na 5’ 11. “Covid boy” ang tawag sa kanya ng grupo dahil pumasok siya sa Clique V sa kasagsagan ng covid-19 sa bansa.

Ang Clique V ay nasa pangangalaga ng 3:16 Events and Talent Management na may hawak din ng grupong Belladonnas.