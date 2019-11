Clique V at Belladonnas, nanghinayang sa nabulilyasong pagsali sa Your Moment ng ABS-CBN

ADVERTISING

KASAGSAGAN noon ng audition para sa Your Moment contest ng ABS-CBN habang naghahanda rin ang members ng Belladonna at Clique V sa final callback para naman sa Starstruck ng GMA-7. Nawindang ang schedule ng dalawang grupong mina-manage ni Len Carillo kung alin ang bibigyan ng priority.

May panahon na during the Your Moment final callback ay hindi available ang frontrunner ng grupo na si Kyle Lucasan dahil may commitment ito sa Starstruck kaya pinanghinaan na ng loob ang ibang member ng Belladonnas.

“Hinahanap din kasi nila si Kyle Lucasan kasi siya talaga yung kakaiba yung feature sa aming grupo. Nasaan na raw yung black beauty na kasama namin na astig gumalaw?” kuwento ng Belladonnas.

Dalawang miyembro naman ng Clique V – sina Karl Aquino at Gelo Alagban ang mas pinili ring ituloy ang kanilang Startruck journey kesa i-pursue ang pagsali sa Your Moment.

“Magkadikit kasi yung schedule. Mahirap namang mag-commit sa dalawang contest kasi kami din ang maiipit,” rason naman ng dalawa.

“Pero siyempre, nakakapanghinayang din na hindi kami nakasali. Siguro hindi talaga para sa amin,” sey pa ng dalawang grupo.

Samantala, may dalawang bagong miyembro na tinanggap ang Belladonnas kapalit ng ilang members na nawala na sa grupo. Nananatili namang solid ang Clique V kahit nakapirma sa GMA Artist Center sina Gelo at Karl.

“Buong-buo pa rin yung grupo namin. Hindi kami naghihiwalay dahil magkakasama pa rin kami sa iba’t ibang events. Habang tumatagal mas nagiging matatag din yung grupo namin,” lahad pa ng Clique V members.