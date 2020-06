Clifford Pusing madaming nagkakainteres; Sakristan episodes laging trending sa Twitter

ADVERTISING

NASA episode 5 na ang Pinoy BL series na Sakristan na pinagbibidahan nina Clifford Pusing at Henry Villanueva written and directed by Darryl Yap. ‘Barong’ ang title ng kanilang fifth episode.

Nag-number one trending topic sa Twitter ang kanilang Barong episode nang ipalabas ito nitong Sunday, June 28, 12 midnight sa Vincentiments Youtube channel.

Patuloy ding pinag-uusapan ang mga bida ng Sakristan lalo na ang tria-athlete na si Clifford. Ang daming nagkakainteres sa kanya – babae man o bading – kaya ibabahagi namin ang ilang personal na impormasyon tungkol sa kanya.

Nag-aaral si Clifford sa Columban College sa Olongapo. Ang ambisyon niya ay maging flight attendant, pilot at nurse.

Manood ng sports car shows sa TV or sa youtube at mag-swimming ang kanyang hobbies. Natuto siyang lumangoy when he was only 9 years old.

Paano ba niya ide-describe ang kanyang sarili?

“Tahimik lang po ako pero friendly. Mahiyain din ako pero once na naka- bonding ko na isang tao, eh, ayun lumalabas na po pagkamakulit ko,” wika ng binata.

Si Clifford ay lumaki sa poder ng kanyang ama dahil sa edad na dalawa ay naghiwalay na ang kanyang parents.

“May nanay po ako kaso may family na pong siya iba. Two years old pa lang po ako nag-separate na po sina papa at mama ko. Si papa na po ang nag-alaga sa akin hanggang ngayon po.

“May mga kapatid po ako — half brother and half sister — 3 lalake at 2 babae po. Pero isa lang po ako na anak ni papa,” kuwento ng binatilyo.

Wala rin daw siyang girlfriend ngayon dahil nakatutok siya sa triathlon training – swimming, running and biking.

Showbiz crush ni Clifford ang Kapamilya teenstar na si Belle Mariano na katatapos lang magdiwang ng kanyang 18th birthday.