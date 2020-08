Claudine Barretto, papasukin na rin ang YouTube

ADVERTISING

MISS NA MISS na ng mga fans ni Claudine Barretto ang aktres. Ilang beses na rin kasi nag-expect ng comeback ang mga ito, pero palaging unsatisfactory o ‘di kaya’y nganga lang dahil biglang cancelled ang project.

Example na rito ang ‘Etiquette for Mistresses’ movie na pinagbidahan niya with Kris Aquino, Kim Chiu, Cheena and Iza Calzado. Kahit na alam naman natin na si Claudine Barretto ang original queen ng Star Cinema, tila hindi ito ang naramdaman ng fans sa promotions ng pelikula. Mas pinush ang promotion kina Kris at Kim kaya ikinalungkot ito ng fans ni Claudine. Hindi rin box-office hit ang pelikula.

May nagawa rin na proyekto si Claudine with GMA-7 at TV5 na parehong hindi rin na-hype up dahil na rin sa mismong materyal.

A few years ago ay umasa rin ang fans na magbabalik-tambalan nila ng ex-real and reel boyfriend na si Mark Anthony Fernandez. Ang proyekto nga raw ay kukunan sa bansang Georgia. In the end ay napunta na kina Xian Lim at Cristine Reyes ang pelikula na ngayo’y mapapanood na sa Netflix (UnTrue ni Sigrid Andrea Bernardo).

Habang patiently waiting pa rin ang mga fans ni Claudine for her bonggang comeback project ay mukhang may magandang aabangan ang mga ito dahil sa bagong post ni Claudine ay nagpahiwatig ito na mag-uumpisa na rin siya ng kanyang sariling YouTube channel.

Kahit kami ay excited na sa bagong personal project ni Claudine. It is something to look forward to lalo na ng mga fans ng aktres na hanggang ngayon ay kumakapit pa rin. Go Clau!